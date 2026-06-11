Netylant aistroms dėl Vokiečių gatvės – prabilo savivaldybė: priminė senus faktus

Projektas rengtas 2019–2022 m., derinant su visuomene
Vilniaus miesto savivaldybės vyr. architektė Laura Kairienė pabrėžia: projektas nėra naujas, jo rengimas buvo ilgas, vyko daug diskusijų ir korekcijų. Pagrindiniai procesai susiję su projekto kūrimu vyko 2019–2022 metais. Šiuo laikotarpiu vyko architektūrinės idėjos konkursas, jo metu 9 asmenų komisija (tarp jų – tuometinis miesto vyr. architektas Mindaugas Pakalnis) iš 18 projektų atrinko tinkamiausią – konkurso nugalėtojais tapo „Imm Architektai“.
Remiantis architektūrinio konkurso idėja, pradėtas rengti gatvės rekonstrukcijos projektas, o jo pagrindu šiuo metu vykdomi statybos darbai.
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„Projektas rengtas ne kur nors užsidarius, o du kartus pristatant jį ir derinant su visuomene. Jo viešinimas nebuvo tik formalumas – žmonės dalyvavo, reagavo ir turėjo pastabų architektams. Į pastabas buvo atsižvelgiama ir projektas koreguotas dar 2022 metais. „Susitikimų salos“ idėja, kuriai šiuo metu viešojoje erdvėje skiriama daugiausiai dėmesio, taip pat buvo aptarta ir perėjo kūrybinių dirbtuvių etapą“, – teigia L. Kairienė.
Vokiečių gatvės atnaujinimo projekto kūrybinėse dirbtuvėse gyventojai, projekto autoriai, savivaldybės ir kitų institucijų specialistai diskutavo dėl galimų projekto patobulinimų. Darbas vyko teminėse grupėse, nagrinėjusiose paveldą, želdynus, judumą, parkavimą, mažąją architektūrą ir eismo organizavimą.
Miesto vyr. architektė priduria, kad visos gyventojų pateiktos pastabos ir pasiūlymai buvo įvertinti rengiant patikslintus projektinius sprendinius, kurie buvo pristatyti pakartotinio viešo aptarimo metu.
Sumanymas yra daug platesnis nei vienas paveiksliukas
Esminė Vokiečių gatvės rekonstrukcijos koncepcija – istorinės miesto struktūros atskleidimas, buvusio užstatymo kontūrų pažymėjimas dangose ir želdynų integravimas istorinių kiemų vietose. Visoje Vokiečių gatvėje suplanuotos keturios skirtingo charakterio zonos – Trakų–Dominikonų, Mikalojaus (Žydų), Mėsinių (Antokolskio) ir Rotušės – kuriose numatytos skirtingos veiklos ir naudojimo scenarijai.
Vokiečių gatvė kuriama kaip įvairi ir daugiafunkcė erdvė, pritaikyta poilsiui, susitikimas, renginiams, lauko kavinėms ir ramesniam buvimui medžių pavėsyje.
Daugiausia diskusijų sulaukusi kalvelė nuo pat pradžių buvo numatyta kaip architektūrinis ir žaidybinis urbanistinis elementas, formuojantis pėsčiųjų judėjimą ir sukuriantis papildomas galimybes prisėsti, vaikams laipioti, žaisti bei neformaliai naudoti viešąją erdvę.
„Po kūrybinių dirbtuvių ir susitikimų su gyventojais architektų komanda pakoregavo Vokiečių gatvės rekonstrukcijos sprendinius, atsižvelgdama į dažniausiai išsakytus vilniečių lūkesčius. Svarbiausi pokyčiai – daugiau universalios viešosios erdvės, žalumos ir mažiau ploto lauko kavinėms, papildomos veiklos šeimoms su vaikais bei aiškesnės funkcijos viešosiose erdvėse.
Projektas supaprastintas mažosios architektūros požiūriu – sumažintas elementų kiekis ir vizualinė įvairovė, kuriant vientisesnę, ramesnę ir Senamiesčio charakteriui artimesnę erdvę.“, – teigia architektė.
Visi medžiai bus išsaugoti, o žalumos bus dar daugiau
Viešoje erdvėje pasklidusi žinia, kad dėl darbų Vokiečių gatvėje sunaikintas riešutmedis, yra netiksli – nuotraukoje, kuria dalinamasi socialiniuose tinkluose, neaugo joks medis, nes šioje vietoje po žeme eina inžineriniai tinklai. Tad ant jų net teoriškai negalėjo ir negali augti joks medis. Šioje vietoje nebuvo nukirstas nei vienas medis.
„Kalbant apie bendrą medžių situaciją Vokiečių gatvėje, nėra suplanuota pašalinti nė vieno medžio. Apskritai – žalumos bus daugiau nei buvo.
Tai matyti ir iš projekto schemos, kurioje atvaizduoti viešojoje erdvėje būsiantys želdynai po darbų. Beveik visos Vokiečių gatvės ilgiu bus dvi eilės medžių arba krūmų, kai kuriose vietose atsirandant ir papildomoms apželdintoms atkarpoms“, – sako L. Kairienė.
Liepų linija senojoje gatvės pusėje ne tik išsaugoma – kur yra galimybių bus sodinamos ir naujos liepos, atkuriant vietomis sunykusį apželdinimą. Gerinamos esamų medžių augavietės, keičiant gruntą nauju, bei paliekant daugiau minkštųjų dangų pomedžiuose.
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