Privačiomis lėšomis iškils išskirtinė mokykla: tokių erdvių iki šiol neturėjo nė viena Vilniaus gimnazija

„Pagrindinė užduotis, kurią kėlėme naujojo gimnazijos komplekso kūrėjams – sukurti įkvepiančią aplinką tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Konsultavomės su medikais ir neuropsichologais ieškodami efektyviausių sprendimų.
Svarbiausia buvo protingai išskaidyti srautus, nes per didelis triukšmas ir intensyvi aplinka vargina bei mažina darbingumą. Todėl gimnaziją sudarys trys funkciniai korpusai“, – sako „Saulės“ privačios gimnazijos steigėja ir generalinė direktorė Irena Baranauskienė.
Projekto išskirtinumas – pirmasis sostinėje pilnavertis mokyklos sveikatingumo centras. Kompleksas bus pritaikytas maždaug 500 mokinių, jame taip pat numatytos keturios darželio grupės, skirtos apie 60 vaikų.
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„Švietimo projektai išsiskiria tuo, kad viename objekte tenka integruoti labai skirtingas funkcijas – nuo mokymosi ir laboratorinių erdvių iki sporto bei sveikatingumo infrastruktūros. Tai reiškia sudėtingesnius inžinerinius sprendimus ir ypatingą dėmesį projektavimo bei statybos etapų koordinavimui“, – sako „Naresta“ vadovas Tadas Grincevičius.
Bendrovė kartu su architektų studija „DO Architects“ yra pateikusi projektinius pasiūlymus statybos leidimui gauti, organizuoja techninio darbo projekto rengimą, o statybos darbus planuojama pradėti šių metų vasarą.
Projekto valdytojas Rytis Vaikšnoras teigia, kad projektas žengia į naują etapą.
„Man svarbiausia užtikrinti, kad visi projekto dalyviai dirbtų kaip viena komanda, turėdami aiškius tikslus, atsakomybes ir bendrą viziją. Pasirašius sutartį, generalinis rangovas perima techninio darbo projekto koordinavimą ir pasirengimą statyboms“, – sako R. Vaikšnoras.
Projektuota bendradarbiaujant su sveikatos ekspertais
Pastatas bus suskirstytas į tris tarpusavyje sujungtus korpusus, leidžiančius efektyviau valdyti mokinių srautus ir mažinti triukšmą.
Pastatas bus suskirstytas į tris tarpusavyje sujungtus korpusus, leidžiančius efektyviau valdyti mokinių srautus ir mažinti triukšmą.
„Pastatas padalintas į tris atskirus korpusus, todėl organiškai įsilies į supančią gamtinę aplinką ir bus artimesnio mastelio mokiniams. Du keturaukščiai korpusai bus skirti ramiam mokymuisi, trečiajame įsikurs sporto ir renginių salės. Taip triukšmingesnės veiklos atskiriamos nuo erdvių, kuriose svarbu susikaupti.
Visas pirmasis aukštas bus skirtas bendruomenės susitikimams, renginiams ir darželiui. Kituose aukštuose klasės ir bendrosios erdvės bus grupuojamos pagal skirtingo amžiaus mokinių grupes ir suplanuotos taip, kad atitiktų jų poreikius. Pro visų klasių langus atsivers gamtos vaizdai, o po pamokų ar per pertraukas moksleiviai galės leisti laiką poilsio zonose, įrašų studijoje ar baseine“, – sako architektas Kasparas Žiliukas.
Gimnazija bus statoma greta Lūžių parko, medžių apsuptyje, todėl dalis ugdymo veiklų galės būti perkeltos į lauko erdves, o teritorija bus integruota į aplinkinę žaliąją zoną. Čia bus įrengtos dvi lauko klasės, sodas su vaismedžiais, pakeltos lysvės daržovėms, grilio zona bendruomenės susitikimams bei poilsio erdvės.
Pirmas sostinėje sveikatingumo centras mokykloje
Mokykloje suplanuotos šiuolaikiškos mokymosi erdvės, STEAM laboratorijos, specialiai pritaikyti chemijos, fizikos, inžinerijos ir biologijos kabinetai, kalbų laboratorijos, menų studijos, antreprenerystės klasė, bibliotekos ir amfiteatrinė auditorija.
Mokykloje suplanuotos šiuolaikiškos mokymosi erdvės, STEAM laboratorijos, specialiai pritaikyti chemijos, fizikos, inžinerijos ir biologijos kabinetai, kalbų laboratorijos, menų studijos, antreprenerystės klasė, bibliotekos ir amfiteatrinė auditorija.
„Mūsų gimnazijos moksleiviai vyksta studijuoti į prestižiškiausius Lietuvos ir pasaulio universitetus, todėl mūsų pareiga yra padėti jiems tam pasiruošti – sukurti modernią aplinką ir aprūpinti ją šiuolaikine įranga“, – sako I. Baranauskienė.
Didelė projekto dalis skirta sporto ir sveikatingumo infrastruktūrai. Komplekse bus įrengtas pirmasis sostinėje pilnavertis vaikų sveikatingumo centras su baseinu, fizioterapijos, sensorinės terapijos, aromaterapijos ir kitomis fizinei bei emocinei sveikatai skirtomis erdvėmis.
Teritorijoje bus įrengta universali sporto salė, stadionas, lauko sporto erdvės ir laipiojimo siena. Dalis infrastruktūros – sporto ir sveikatingumo erdvės bei renginių patalpos – bus atvira ir vietos bendruomenei.
Projekte taip pat numatyta visus reikalavimus atitinkanti civilinės saugos slėptuvė, kuri kasdien veiks kaip daugiafunkcė erdvė kultūros ar sporto veikloms.
Projektas įgyvendinamas privačiomis lėšomis.
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