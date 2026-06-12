Viename geidžiamiausių Kauno kvartalų – naujas namas, kurio dauguma butų jau turi šeimininkus

„Matome, kad pirkėjai šį kvartalą vertina ne tik kaip atskirų namų projektą, bet kaip jau susiformavusią gyvenamąją aplinką su aiškia kryptimi, infrastruktūra ir bendruomene. Spartūs būsto pardavimai rodo stabilų pasitikėjimą šia miesto dalimi. Pirkėjams svarbu ne vien buto plotas ar vaizdas pro langus, bet ir tai, kokioje aplinkoje jie gyvens po kelerių ar dešimties metų“, – sako bendrovės „YIT Lietuva“ vadovas Kęstutis Vanagas.
Užbaigtas namas yra 6 aukštų, A++ energinio efektyvumo klasės. Jame suprojektuoti 47,3–112 kv. m ploto butai, o cokoliniame aukšte įrengtos 3 komercinės patalpos. Šiuo etapu taip pat įrengiama dviejų namų požeminė stovėjimo aikštelė su 65 automobilių stovėjimo vietomis ir vietomis motociklams.
Naujasis pastatas yra Brastos g. 28A vystomos teritorijos dalis. Maždaug 1 ha ploto sklype numatyti keturi gyvenamieji namai – trys jų jau pastatyti, o ketvirtasis dar statomas. Iš viso šioje kvartalo dalyje suplanuoti 132 butai ir 3 komercinės patalpos.
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Architektūra, technika ir kasdienis patogumas
Naujajame name išlaikoma šiai kvartalo daliai būdinga architektūros kryptis – pastatas išsiskiria vėdinamu fasadu, dengtu keraminėmis čerpėmis, sudėtingesniais stogo sprendiniais, erdviais balkonais ir terasomis. Name sumontuoti mediniai langai ir balkonų durys su dviejų kamerų selektyvinio stiklo paketais, iš išorės kaustyti aliuminio profiliais.
Butuose įrengiamas grindinis šildymas, numatyta rekuperacinė vėdinimo sistema su atskirais vėdinimo įrenginiais. Daug dėmesio skiriama ir bendrosioms erdvėms – jų interjerui, apšvietimui, medžiagiškumui bei patogiam kasdieniam naudojimui. Teritorija stebima vaizdo kameromis, o kiemuose išlaikomas saugių erdvių principas be automobilių.
Projekte taikomi ir praktiniai energijos taupymo bei aplinkos tausojimo sprendimai. Bendrosiose erdvėse įrengiami LED šviestuvai ir judesio davikliai, numatytos elektromobilių įkrovimo stotelės, dviračių saugykla, atliekų rūšiavimo konteineriai. Statybų eigoje pirkėjams sudaromos galimybės koreguoti būsto planą dar prieš įgyvendinant atitinkamus sprendinius, taip išvengiant nereikalingo ardymo ir statybinių medžiagų švaistymo.
15 minučių miestas
Kvartalo plėtra atitinka 15 minučių miesto principus, kai svarbiausios kasdienės paslaugos, laisvalaikio erdvės ir susisiekimo galimybės gyventojams yra pasiekiamos pėsčiomis, dviračiu arba per trumpą kelionę viešuoju transportu. Šalia veikia maisto prekių parduotuvės, Brastos ir Raudondvario plento sankryžoje atidarytas prekybos centras, o pačiame kvartale ir jo aplinkoje kuriasi komercinės patalpos, klinikos, odontologijos kabinetai bei grožio paslaugų įmonės.
Kasdieniam judėjimui ir laisvalaikiui svarbi ir Neries pakrantė. Joje įrengiami pėsčiųjų bei dviračių takai, suformuota apsauginė damba su apžvalginiu amfiteatru, iš kurio atsiveria vaizdas į Kauno pilį. Vidiniuose kiemuose numatytos vaikų žaidimų aikštelės, senjorų poilsio zona, bendruomenės aikštė ir apželdinimo sprendimai. Ryšį su miestu ateityje stiprins statomi pėsčiųjų, dviračių bei Kėdainių tiltai.
„Šiuolaikiniame gyvenamajame kvartale kokybę kuria ne vien pastato techniniai parametrai. Gyventojai vis labiau vertina tai, ar šalia yra paslaugų, ar galima patogiai judėti pėsčiomis ir dviračiu, ar kiemai pritaikyti bendruomenei, ar aplinka bus patogi skirtingo amžiaus žmonėms. Todėl šiame kvartale nuosekliai investuojame į aplinką – nuo pakrantės takų ir želdinių iki bendrųjų erdvių, kurios kasdienybėje yra ne mažiau svarbios nei pats būstas“, – teigia K. Vanagas.
Tęsiama plėtra
„Šiuo metu pirkėjai gali rinktis būstus keturiuose namuose – „Nevėžio“, „Nemunėlio“, „Spindulio“ ir „Rytmečio“,. Iš viso juose likę 86 neparduoti butai.
Ketvirtuoju namu bus užbaigiama ši kvartalo dalis. Tuo metu vakarinėje teritorijos dalyje toliau vyksta plėtra, tęsiant nuoseklų dešiniajame Neries krante įsikūrusio kvartalo vystymą.
Kvartalas jau yra sulaukęs nekilnojamojo turto sektoriaus įvertinimų už darnią plėtrą ir buvusios pramoninės teritorijos konversiją, o du ankstesni gyvenamieji namai buvo nominuoti tarp geriausių Baltijos šalių nekilnojamojo turto objektų „Residential RE“ kategorijoje.
„Kaunas City“PiliamiestisNeris
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