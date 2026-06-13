Žmonės mano, kad būstas Baltijos prospekte 107 remontuojamas apeinant įstatymus, jame platinamos durys, galimai griaunamos sienos. Tačiau ne tik tai jiems neduoda ramybės.
Naujienų portalui VE.lt viena šio namo gyventoja pasakojo, kad kaimynams ir jai pačiai kyla klausimų dėl to, kam šis butas yra taip skrupulingai ruošiamas.
„Mes, kaimynai, matome, kad 21 butas iš esmės yra pertvarkomas. Taip nebuvo nė viename iš būstų, kuriuos gyventojai čia nuomojasi. Šio daugiabučio butai priklauso savivaldybei, juos savivaldybė lengvatinėmis sąlygomis nuomoja daugiausia Klaipėdos universiteto dėstytojams. Buto, kuriame dabar verda darbai, šeimininkas neseniai mirė.
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Mes manome, kad čia vyksta pagerintas remontas, o pats būstas tikriausiai ruošiamas kokiam nors ypatingam žmogui, kuris po kelių metų turės teisę jį išsipirkti, nes kai kurie šio namo gyventojai taip ir padarė“, – kalbėjo namo gyventoja.
Anot jos, žmonės norėtų žinoti, ar atliekant remontą nėra taškomi miesto pinigai ir ar būsto renovacija vyksta įstatymų nustatytose ribose.
Savivaldybės teigimu, jokio kriminalo daugiabutyje nėra, remontas atliekamas įprastai.
„Baltijos prospekte 107–21 mirė savivaldybės būsto nuomininkas ir įprasta tvarka atliekamas būsto remontas. Atkreipiame dėmesį, kad būstas bus įtrauktas į socialinio būsto fondą ir, jį suremontavus, laikantis eiliškumo, bus teikiamas siūlymas nuomai asmenims, įrašytiems į laukiančiųjų socialinio būsto sąrašą“, – sako savivaldybės Būsto skyriaus vedėja Lina Murauskienė.
Minėtas butas neremontuotas nuo pat daugiabučio pastatymo, todėl jam reikalingas kapitalinis remontas.
„Butas yra pirmame aukšte. Visus pirmuosius aukštus mūriniuose namuose VšĮ „Klaipėdos butai“ remontuoja pagal universalaus dizaino principus, t. y. platinamos durų angos, sanitarinis mazgas perdaromas koridoriaus sąskaita ir pan. Visi darbai atliekami vadovaujantis STR reikalavimais, nepažeidžiant namo konstrukcijų“, – gyventojus ramina L. Murauskienė.