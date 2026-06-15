Parduotas vienas išskirtiniausių Rygos senamiesčio pastatų: paskelbta ir naujoji savininkė

Apie sandorį pranešė portalas „Delfi.LV“. Pastatą aukcione pardavė Latvijos valstybinė nekilnojamojo turto bendrovė.
1912 metais iškilęs šešių aukštų namas stovi vienoje reprezentatyviausių Senosios Rygos vietų. Beveik 2 tūkst. kv. m ploto pastatas išsiskiria puošniu dekoru ir kampiniu bokštu, kurį vainikuoja skulptoriaus Augusto Folco sukurta kompozicija.
Naująja pastato savininke tapo bendrovė „TE9“. Įmonė priklauso verslininkei Innai Kurilovai.
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Nekilnojamojo turto rinkos atstovai pastebi, kad investuotojų susidomėjimas istoriniais Rygos centro pastatais išlieka didelis. Tokie objektai rinkoje pasirodo retai, o jų vertę lemia ne tik prestižinė vieta, bet ir architektūrinis bei kultūrinis paveldas.
Nuo 1992 metų Teatro gatvės 9-ajame name veikia Italijos ambasada Latvijoje.