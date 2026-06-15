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Parduotas vienas išskirtiniausių Rygos senamiesčio pastatų: paskelbta ir naujoji savininkė

2026 m. birželio 15 d. 13:48
Lrytas.lt
Senosios Rygos centre esantis istorinis pastatas Teatro gatvėje 9 pakeitė savininką. Už 2,7 mln. eurų aukcione parduotas objektas laikomas vienu išskirtiniausių Latvijos sostinės jugendo architektūros pavyzdžių.
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Apie sandorį pranešė portalas „Delfi.LV“. Pastatą aukcione pardavė Latvijos valstybinė nekilnojamojo turto bendrovė.
1912 metais iškilęs šešių aukštų namas stovi vienoje reprezentatyviausių Senosios Rygos vietų. Beveik 2 tūkst. kv. m ploto pastatas išsiskiria puošniu dekoru ir kampiniu bokštu, kurį vainikuoja skulptoriaus Augusto Folco sukurta kompozicija.
Naująja pastato savininke tapo bendrovė „TE9“. Įmonė priklauso verslininkei Innai Kurilovai.
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Nuo 1992 metų Teatro gatvės 9-ajame name veikia Italijos ambasada Latvijoje.
RygaLatvijaistorinis pastatas

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