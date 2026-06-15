Ruošiami pokyčiai palies tūkstančius sklypų visoje Lietuvoje: sodų bendrijose laukia permainos

Registrų centro duomenimis, Lietuvos sodų bendrijose yra apie 890 valstybinės žemės sklypų, kurie neturi savininkų arba nėra naudojami. Iš viso šalyje veikia 1357 sodininkų bendrijos.
Siūlomais pakeitimais siekiama tokius sklypus grąžinti į aktyvų naudojimą, mažinti administracinę naštą valstybei ir prisidėti prie tvarkingesnės sodų bendrijų aplinkos.
Numatoma, kad aukcionuose būtų galima įsigyti ne tik ilgą laiką nenaudojamus ar neprivatizuotus sklypus, bet ir valstybės paveldėtą žemę. Pokyčiai aktualūs ir gyventojams, kurie iki šiol nėra galutinai susitvarkę naudojamų sodų sklypų dokumentų.
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Įstatymų pataisomis taip pat siūloma nustatyti konkretų terminą žemės nuomos ar pirkimo sutartims sudaryti bei įteisinti teises į faktiškai naudojamus sklypus.
Klaipėdos miesto savivaldybė nurodė, kad nėra gavusi skundų dėl sodininkų bendrijose esančių neprivatizuotų ar valstybės paveldėtų sklypų. Savivaldybės atstovų teigimu, atliekant patikrinimus tokių atvejų taip pat nebuvo nustatyta.
Klaipėdos rajono savivaldybė pažymėjo nekaupianti duomenų apie sodų bendrijose esančių sklypų nuosavybės statusą. Savivaldybė primena, kad kaimiškose vietovėse esančią valstybinę žemę administruoja Nacionalinė žemės tarnyba.
Kol kas pokyčiai tebėra teisėkūros stadijoje. Nors Vyriausybė jiems jau pritarė, galutinį sprendimą dėl sklypų pardavimo aukcionuose dar turės priimti Seimas.