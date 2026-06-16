Kas trečia avarija įvyksta po darbo valandų: kurie gyventojai dėl to gali jaustis ramūs?

Statistika rodo, kad maždaug trečdalis visų avarijų daugiabučiuose įvyksta būtent po darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis. Tai reiškia, kad didesnį saugumo jausmą gali turėti tie gyventojai, kurių namus prižiūri administratoriai, galintys užtikrinti operatyvią pagalbą visą parą.
Daugiabučių priežiūroje netikėti gedimai ir avarinės situacijos yra viena jautriausių sričių. Tokiais atvejais svarbi ne tik specialistų kompetencija, bet ir reagavimo greitis. Nuo jo priklauso, ar problema bus lokalizuota nedelsiant, ar gyventojams teks stebėti su kiekviena minute augančius nuostolius.
Kad avarijos dažnai užklumpa pačiu nepatogiausiu metu, patvirtina ir skaičiai. Didžiuosiuose šalies miestuose apie 33 proc. visų iškvietimų fiksuojama naktimis, savaitgaliais ir švenčių dienomis.
Susiję straipsniai
„Avarijos daugiabučiuose dažnai įvyksta tada, kai ilsimės, švenčiame ar atostogaujame. Mūsų duomenys rodo, kad kas trečias gedimas, arba daugiau nei 8 tūkst. avarijų per metus, nutinka po darbo valandų arba naktį, kai dauguma žmonių jau būna namuose ar miega. Todėl šiandien svarbu ne tik tai, kaip greitai reaguojama į gedimą, bet ir ar administratorius apskritai gali užtikrinti nuolatinį avarinės tarnybos pasirengimą veikti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę“, – sako „Mano BŪSTO“ Produktų grupės vadovė Indrė Kolesnikovienė.
Vis dėlto ne visi daugiabučių administratoriai turi nuosavas avarines tarnybas. Norint išlaikyti visą parą efektyviai veikiantį padalinį, reikalingos nuolatinės investicijos į žmones, techniką ir procesus. Dėl šios priežasties dalis įmonių pasitelkia išorinius partnerius, kurių reagavimo laikas gali priklausyti nuo tuo metu turimo darbų kiekio ir užimtumo.
Pasak I. Kolesnikovienės, „Mano BŪSTO“ klientai gali jaustis ramiau, nes juos aptarnauja nuosava, jau ketvirtį amžiaus veikianti avarinė tarnyba.
„Kai administratorius turi nuosavą avarinę tarnybą, įvykus nelaimei nereikia ieškoti išorinių partnerių, laukti budinčių rangovų ar papildomai derinti veiksmų. Tokiais atvejais informacija perduodama greičiau, darbai koordinuojami sklandžiau, o sprendimai priimami operatyviau. Kadangi nemaža dalis avarijų įvyksta ne darbo valandomis, gyventojams ypač svarbu žinoti, kur kreiptis, kiek gali tekti laukti pagalbos ir kokių veiksmų bus imamasi. Tai geriausiai gali užtikrinti tik visą parą, 24/7 režimu veikianti avarinė tarnyba“, – pabrėžia I. Kolesnikovienė.
„Mano BŪSTO“ specialistai kasmet vidutiniškai apie 25 tūkst. kartų skuba gelbėti gyventojų turtą. Daugiau nei 8 tūkst. avarijų likviduojama ne darbo metu arba naktį. Bendrovės duomenimis, gedimai vidutiniškai pašalinami per 55 minutes, o klientai avarinės tarnybos darbą šiuo metu vertina 8,5 balo iš 10. Tai vienas geriausių rezultatų per beveik 30 metų įmonės veiklos istoriją.