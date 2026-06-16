Tyrimas atskleidė: tik 1 iš 10 mano, kad vaikai lauke praleidžia pakankamai laiko

„Vaikų fizinis aktyvumas ir buvimas lauke yra svarbi jų kasdienės gerovės dalis. Tyrimo rezultatai rodo, kad visuomenė šią temą mato kaip aktualią ir reikšmingą, o tai – svarbus signalas ne tik tėvams, bet ir miestų planuotojams bei nekilnojamojo turto projektų vystytojams. Pritaikytą būsto aplinką ir infrastruktūrą respondentai laiko vienu reikšmingiausių veiksnių, galinčių prisidėti prie aktyvesnio vaikų laisvalaikio lauke“, – sako „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.
Dalis problemą linkę nuvertinti
Tyrimo duomenimis, 54 proc. šalies gyventojų mano, kad vaikai lauke būna nepakankamai ir laiko tai problema, tuo metu 24 proc. respondentų sutinka, kad vaikai lauke praleidžia per mažai laiko, tačiau problema to nevadina. Jų teigimu, tai – tiesiog gyvenimo būdo pokytis. Savo ruožtu tik 9 proc. respondentų yra įsitikinę, kad vaikų lauke praleidžiamo laiko kiekis yra pakankamas.
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Vis dėlto, Pasaulinio sveikų ir aktyvių vaikų aljanso ekspertų laikas lauke nėra „papildoma veikla“, o esminė sąlyga vaikų fiziniam aktyvumui ir sveikatai. Tuo metu jų 57 pasaulio šalyse atliekami tyrimai indikuoja prastai vertinamą vaikų fizinį aktyvumą, viena pagrindinių priežasčių įvardijant uždarą gyvenimo būdą, kuriame dominuoja ekranai.
Paskutiniais organizacijos rengiamos „Pasaulinės matricos 4.0“ duomenimis, Lietuvos vaikų fizinis aktyvumas vertintinas D+ įverčiu. Skalėje nuo A iki F tai laikoma prastu įverčiu ir laikoma, kad vos daugiau nei 34–39 proc. šalies vaikų fizinio aktyvumo lygis atitinka pasaulines rekomendacijas. Ekspertai nurodo, kad būtent buvimas lauke suteikia didesnes galimybes pasiekti sveikatai palankų judėjimo lygį, nes uždarose patalpose vaikai juda kur kas mažiau nei lauke.
Ypatingas dėmesys būsto infrastruktūrai
Paklausti, kas labiausiai skatintų vaikus daugiau laiko leisti lauke, respondentai dažniausiai mini įrengtas vaikų žaidimų aikšteles ir erdves sportui bei judriam laisvalaikiui – šį veiksnį nurodo 51 proc. apklaustųjų.
Taip pat svarbiais įvardyti tėvų pavyzdys ir noras patiems leisti laiką lauke (46 proc.), kaimynystėje gyvenantys kiti vaikai (42 proc.) bei tėvų aktyvus įsitraukimas į vaikų laisvalaikį (35 proc.).
Maždaug trečdaliui svarbi atrodo aplinkinė bendruomenė, pavyzdžiui, kaimynų buvimo lauke įpročiai. Panaši dalis reikšmingu veiksniu įvardija aplink namus esančias žaliąsias erdves ir gamtos kaimynystę.
Rinkdamiesi būstą vertina tinkamumą vaikų auginimui
Kaip rodo tyrimo duomenys, net 73 proc. vaikų turinčių arba ketinančių turėti respondentų nurodo, kad rinkdamiesi namus vertintų jų tinkamumą jiems auginti. Iš jų 39 proc. teigia, kad tai – vienas svarbiausių veiksnių.
Anot „Darnu Group“ atstovo, būtent todėl vis didesnę reikšmę įgauna kvartalai, kuriuose kartu su būstu kuriama ir pilnavertė infrastruktūra – žaidimų erdvės, žaliosios zonos, bendruomenės vietos. Tokia aplinka ne tik didina vaikų fizinį aktyvumą, bet ir formuoja ilgalaikius gyvenimo įpročius, kurie tampa svarbūs visai šeimai.
„Pirkėjai šiandien vertina visumą, o kokybiškas būstas suvokiamas ne tik kaip erdvė už privačių durų, bet ir visa aplinkinė infrastruktūra, jos atveriamos galimybės kasdienybėje visiems šeimos nariams. Viena iš pagrindinių, mūsų, plėtotojų, užduočių yra maksimaliai tiksliai pažinti savo būsimus gyventojus, jų struktūrą, įvertinti, kuriam laikui perkamas būstas. Pagal tai turime sukurti tokias erdves, kurios pasiūlytų kokybišką laisvalaikį lauke, leistų nesėdėti užsidarius namuose. Todėl įrengti žaidimų aikštelę šalia jų toli gražu nepakanka“, – sako M. Čiplys.
Jo teigimu, kuriant NT projektų laisvalaikio infrastruktūrą šiandien svarbūs ne šabloniški sprendimai, o individualus pritaikymas pagal amžių ir pomėgius – tai, kas tinka iki 7 metų amžiaus vaikui nebūtinai bus aktualu paaugliui ar dar vyresniems žmonėms.
„Dėl šios priežasties kurdami mūsų „Sakų“ rajoną apie pusę jo teritorijos – 4ha – skirsime viešoms reikmėms ir galimybėms leisti laisvalaikį lauke. Čia sukursime sporto aikštynus, parkus, patogią infrastruktūrą važinėti dviračiu, pasivaikščioti ar bėgioti, sudarysime visas sąlygas mėgautis ir vandens pramogomis – įveiklinsime Neries krantinę, įrengsime aikštę su fontanu, kurią sups parduotuvės ir kavinaitės“, – priduria jis.
Daugiau nei 8 ha teritorijoje kylančiame „Sakų“ rajone statybos įsibėgėja. Sparčiai kylančius abu „Upės namų“ ir „Miško vilų“ etapus sujungs šiuo metu „Darnu Group“ rekonstruojama bei automobiliams, pėstiesiems ir dviratininkams pritaikoma K. Jelskio gatvė.
Iš viso šiame projekte įmonė planuoja pastatyti apie 600 butų, įrengti apie 900 kv. m komercinių patalpų, sutvarkyti Neries krantinę, sukurti reikalingų paslaugų infrastruktūrą bei kokybiškas žaliąsias erdves, prieinamas ne tik naujakuriams, bet ir visiems vilniečiams.
darnu groupnekilnojamasis turtas (NT)Būstas
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