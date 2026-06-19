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Dar neseniai čia buvo tik tranzitinė zona: dabar – nauja poilsio erdvė vilniečiams

2026 m. birželio 19 d. 12:19
Nauja žalia erdvė šalia geležinkelio stoties atgyja bendruomenės susitikimams – birželio 29-ąją vilniečiai kviečiami į  Pelesos skvero atidarymą Rasų seniūnijoje. Buvusi tranzitinė teritorija tarp Pelesos ir Liepkalnio gatvių virto modernia ir daugiafunkce vieta poilsiui, aktyviam laisvalaikiui bei kaimyniškai šventei, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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„Vilniuje nuosekliai atnaujiname viešąsias erdves, kad jos taptų ne tik patrauklesnės, bet ir gyvos – pritaikytos kasdieniam miestiečių gyvenimui. Pelesos skveras yra puikus pavyzdys, kaip anksčiau praeinama vieta gali virsti jaukia ir šiuolaikiška erdve bendruomenei“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Vasaros šventė Rasose
Atidarymui pasirinkta simbolinė kryptis – Rasų vardas primena vieną seniausių lietuviškų vasaros švenčių, siejamą su saulėgrįža, gamta ir bendryste. Šią nuotaiką atspindės ir renginio programa.
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Lankytojų lauks žolynų pažinimo veiklos, duonos, medaus ir sūrių degustacijos, sporto estafetės bei pramogos vaikams. Vakare pasirodys grupės „Kitava“ ir „Ratilai“.
Nauja vieta bendruomenei
Kuriant skverą išsaugotas natūralus reljefas, pritaikytos šlaito erdvės, įdiegti lietaus vandens surinkimo sprendimai ir įrengta moderni infrastruktūra.
Atnaujintoje teritorijoje įrengti pėsčiųjų takai ir apšviesti laiptai, dvi vaikų žaidimų aikštelės, apžvalgos vieta, sporto zona su treniruokliais ir krepšinio aikštele bei erdvė renginiams. Lankytojų patogumui – poilsio zonos su suoliukais, gultais ir pikniko vietomis, lietaus sodas, geriamojo vandens stotelė ir viešasis tualetas.
Tvarkant skverą siekta išsaugoti esamus želdinius ir natūralų vietos charakterį – sprendiniai derinti prie brandžių medžių ir susiformavusių judėjimo trajektorijų. Skveras papildytas naujais medžiais, krūmais ir daugiamečiais augalais.
Atidarymo renginys vyks birželio 29 d. nuo 18 val. Pelesos skvere, tarp Pelesos ir Liepkalnio gatvių.
RasosPelesos gatvėVilnius
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