Po gausesnio lietaus – galvos skausmas Panemunės gyventojams

„Laba diena, turim situaciją, gal jūs galite padėti? Pernai išpjovė nuo kalno medžius ir krūmus, dabar turim tokią situaciją, kad per kiekvieną liūtį skęsta rūsiai ir vanduo bėga po pamatu“, – antradienį naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcijai rašė Panemunės gyventoja.
Moteris su žurnalistais pasidalijo ir vaizdais, kuriuose matyti ne tik po gausaus lietaus patvinęs kiemas, tačiau ir plaukiantis rūsys.
Skaitytoja nurodė, kad dėl šios problemos teko kreiptis į institucijas, tačiau niekas nereagavo.
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„Namas tuoj pradės judėti... Plento g. Gal kas turi patarimų kur dar kreiptis?“, – teiravosi kaunietė pažymėdama, kad tai jau ekstra atvejis, mat namas ir taip visas sutrūkinėjęs. „Kauno miestas, upelis-šaltinėlis yra prie Plento g. 18 namo, o vanduo bėga į Plento g. 14 namo rūsius per kiekvieną liūtį taip“, – dar patikslino skaitytoja.
Savivaldybei situacija žinoma
Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ nurodė Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis, ši situacija miesto valdžiai yra žinoma.
„Po gausesnių kritulių vanduo kaupiasi ne tik Plento gatvėje, bet ir kitose kalvotose miesto vietose – vanduo nuo šlaitų suteka į rinktuvus“, – pateiktame atsakyme komentavo A. Pakalniškis.
Jo teigimu, pasitaiko atvejų, kai po gausesnio lietaus minėti lietaus rinktuvai užsikiša lapais ir šakomis.
„Todėl kaskart specialistai reaguoja ir vyksta į vietą rinktuvus išvalyti“, – tikino Miesto tvarkymo skyriaus vėdėjas.