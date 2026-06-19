Viename Kauno rajone – sujudimas dėl planuojamo daugiabučio tarp medinukų

Siauroje ir šaligatvių neturinčioje Linų g. aptiksime 6 numeriu pažymėtą namą – namas anksčiau nukentėjo gaisro metu, yra apgriuvęs, o namo aplinka netvarkinga.
Sklype esantis gyvenamasis pastatas buvo pastatytas dar 1910 m. Kauno miesto savivaldybės taryba dar 2012 m. gyvenamąsias patalpas pripažino netinkamomis gyventi. „Registrų centro“ duomenimis, Linų g. 6 sklypas ir pastatas nuosavybės teise nuo 2025 m. sausio priklauso fiziniam asmeniui, kuris sklypą ir pastatą įsigijo iš kito fizinio asmens. Anksčiau sklypas priklausė valstybei, o pastatas – savivaldybei.
Įdomu tai, jog „Registrų centro“ išraše nėra nurodomas dabartinio savininko asmens kodas. Paprastai tai reiškia, jog savininkas yra ne Lietuvos pilietis, tad jam nebuvo suteiktas ir Lietuvos asmens kodas. Gyvenamąjį namą prikelti buvo bandoma ne vieną kartą – Kauno miesto savivaldybės puslapyje nurodoma, jog buvo parengti du projektai, kuriais buvo siekiama pastatą rekonstruoti. Tačiau pirmajam projektui buvo nepritarta, o antrasis neišvydo dienos šviesos – informacinės sistemos „Infostatyba“ duomenimis, adresu Linų g. 6 nebuvo išduotas nei vienas statybų leidimas. Pasikeitus savininkams, vėl nuspręsta imtis darbų sklype, tik šį kartą griaunant senąjį pastatą ir statant keturių aukštų daugiabutį su mansarda ir komercinėmis patalpomis.
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Bendrovės UAB „Kupola“ ir projekto vadovo Antano Jonauskio parengtuose projektiniuose pasiūlymuose (kurie šiemet viešinami jau antrą kartą) nurodoma, jog bus statomas keturių aukštų, 12,85 m aukščio daugiabutis. Daugiabutyje bus suformuoti 9 butai, taip pat viena komercinė (paslaugų) patalpa. Projektiniuose pasiūlymuose nenurodoma, kokios tai bus komercinės patalpos, tad teoriškai komercinėse patalpose galėtų būti įrengtos biuro patalpos, grožio salonas, odontologijos kabinetas ar pan.
Sklype bus projektuojama 10 automobilių stovėjimo vietų, visos jos – kiemo aikštelėje. 1–3 aukštai bus įprasti, o štai ketvirtas aukštas – mansardinis.
Emocijų kupinas projekto pristatymas
Vis dėlto, šiems planams nepritaria gretimų namų gyventojai – gyventojų teigimu, planuojamas daugiabutis gali uždengti prieš jį esančio namo fasadą, didės triukšmas, siauroje gatvėje itin padidės eismo srautai. Pasak gyventojų, gali kilti bėdų ir dėl pasenusio nuotekų tinklo.
Dienraštis „Kauno diena“ jau rašė, jog gretimų namų gyventojai kreipėsi į savivaldybės administraciją, prašydami atsisakyti projektuojamų komercinių patalpų, ir statinį mažinti dviem aukštais. Anot gyventojų, daugiabučio projektinis pasiūlymas nedera su unikalia XX a. pr. Žemųjų Šančių žemaaukštės medinės architektūros stilistika ir nekuria harmoningo santykio su aplinka. Savo ruožtu savivaldybė dienraščiui tikino, jog projektas atitinka normatyvinius reikalavimus, gyventojams aktualūs klausimai dar bus derinami.
Trečiadienį 15 val. nuotoliniu būdu vyko viešasis susirinkimas. Susirinkime iš viso dalyvavo apie 10 dalyvių, tarp jų – ir „Kas vyksta Kaune“ žurnalistas, bei projekto vadovas A. Jonauskis. Taigi, dalyvavusių gyventojų skaitlingumas nesiekė dviženklio skaičiaus, tačiau dalyvavę gyventojai teigė, jog dalis suinteresuotų kaimynų negalėjo sudalyvauti dėl susirinkimui pasirinkto nepatogaus laiko. Nors susirinkimui buvo skirta valanda laiko, gyventojų klausimų buvo tiek daug, kad susirinkimas tęsėsi apie dvi valandas ir vyko chaotiškai – nors pagal protokolą gyventojai klausimus galėjo užduoti tik pristačius projektą, tačiau klausimų projektuotojai susilaukė nuo pat pirmųjų minučių.
Pirmiausia viena gyventoja išsakė nuomonę, jog pastačius projektuojamą daugiabutį, siaura gatvė bus per daug apkrauta.
„Yra apkrauta gatvelė, anksčiau gal su arkliais pro čia keliaudavo, aplinkiniai namai statyti 1914, 1912 metais ir panašiai.
Dabar 2026 metai, mes turėtume atsižvelgti į tai, kad yra per didelis žmonių tankumas, per daug užkrauta gatvelė“, – kalbėjo viena gyventoja.
„Dėl istorinių dalykų – neturiu komentarų, yra kaip yra“, – atsakė projekto vadovas.
Taip pat gyventojams kliuvo ir projektuotojo siūloma 1,5 metro nuo Linų g. užstatymo linija. A. Jonauskio teigimu, tokia užstatymo linija yra istoriškai taisyklinga, tačiau, gyventojų manymu, jei jau laikomasi istoriškai suformuotos linijos, tada ir pastatas turėtų būti daugiausiai dviejų aukštų.
Visgi A. Jonauskis pripažino, jog atstumą nuo gatvės būtų galima didinti.
„Taip, tai yra diskutuotinas dalykas. Urbanistikos skyriui bus pateiktos jūsų pastabos. Pasiūlymas yra toks, koks yra projektiniuose pasiūlymuose“, – teigė A. Jonauskis. Jis taip pat teigė, jog naujasis daugiabutis projektuojamas pagal Statybos techninio reglamento (STR) normas, išskyrus atstumą nuo gatvės, kuris yra perpus mažesnis nei numato STR, tačiau, anot projekto vadovo, savivaldybės urbanistikos skyrius leido atstumą nuo gatvės sumažinti nuo trijų metrų iki pusantro.
„Tai kam tada diskutuoti, jei viskas nuspręsta“, – replikavo kita gyventoja.
Kilo klausimų dėl nuotekų tvarkymo
Gyventojai taip pat piktinosi projektuojamo pastato aukščiu, kuris sieks beveik 13 metrų. Pasak susirinkime dalyvavusių gyventojų, gretimų namų aukštis yra tik apie 9 metrai, tad naujasis pastatas gali užstoti gretimų namų fasadines dalis.
A. Jonauskis teigė, jog, lyginant aukštį nuo asfalto lygio, naujasis pastatas nėra daug aukštesnis.
„Bendrame kontekste tai nėra labai aukštas pastatas, apie 2,5 m. aukštesnis už aplinkinius namus“, – teigė jis.
Gyventojams kilo daugybė klausimų dėl nuotekų surinkimo. Projektiniuose pasiūlymuose nurodoma, jog Linų g. 6 sklypo altitudė svyruoja apie 29,1–30,8 m., o kvartale įrengta nuotekų sistema yra pasenusi ir susidėvėjusi.
„Tikrai nenusileisime dėl nuotekų, nes tai yra nelogiška (...).
Kur susigers vanduo? Namas stovės ant kalvos, visas vanduo bėgs į gretimų namų sklypus“, – kalbėjo viena gyventoja.
Projekto vadovas gyventojus tikino, jog lietus gali būti surenkamas sklypo viduje arba jungiamasi prie esamo vandens tinklo per atstumą.
Abejonių kilo ir dėl numatomo šildymo būdo – vietoj dujinio šildymo, projektuotojai numato šildymą šilumos siurbliu. Gyventojai baiminasi didelio triukšmo, tačiau projektuotojai atkerta, kad keliamą triukšmą išmatuos Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).
Nors pristatymas tęsėsi dvi valandas, į visus klausimus atsakyta nebuvo, tad gyventojai buvo raginami klausimus projektuotojams pateikti raštu, į kuriuos šie turės atsakyti per penkias dienas. „Realybė (ar bent Kaune) yra tokia – kaip ponams reikia, taip ir pasidaro“, – sakė viena gyventoja. Kitas gyventojas svarstė, jog veikiausiai toliau ginčas tarp statytojų ir aplinkinių namų gyventojų turės būti sprendžiamas teismų keliu.
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