Vilniaus centre kylantis pastatas sulaukė išskirtinio įvertinimo: tokio Lietuvoje dar nebuvo

Projekto II-ajam etapui suteiktas aukščiausias tarptautinės pastatų tvarumo vertinimo sistemos BREEAM įvertinimas „Outstanding“. Projektas surinko 89,6 proc. galimų balų ir buvo įvertintas pagal „BREEAM International New Construction V6“ standartą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vertinimo metu buvo analizuojamos pagrindinės pastato tvarumo sritys – valdymas, darbuotojų sveikata ir gerovė, energinis efektyvumas, transporto sprendimai, vandens naudojimas, statybinės medžiagos, atliekų tvarkymas, žemės naudojimas ir ekologija, taršos mažinimas bei inovacijos. A. Goštauto g. konversijos, projektas aukščiausius rezultatus pasiekė valdymo ir vandens naudojimo kategorijose, kur surinko po 100 proc. galimų balų.
Darbuotojų sveikatos ir gerovės srityje projektas įvertintas 94 proc., energinio efektyvumo – 88 proc., atliekų tvarkymo – 88 proc., transporto sprendimų – 78 proc. Projekto vertinimą atliko bendrovė „Sees group“.
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„Outstanding“ yra aukščiausias BREEAM vertinimo sistemos lygis, suteikiamas tik išskirtinius tvarumo rodiklius demonstruojantiems projektams. Šis Turto banko įgyvendinamas projektas pasižymi ne tik savo mastu ir vieta Vilniaus centre. Tai pirmasis valstybės administracinės paskirties pastatas Lietuvoje, pasiekęs aukščiausią BREEAM lygį. Šis įvertinimas patvirtina, kad valstybės investicijos į nekilnojamojo turto modernizavimą gali atitikti aukščiausius tarptautinius tvarumo standartus ir tapti pavyzdžiu visam viešajam sektoriui.
Turto banko vystomame beveik 22 tūkst. kv. m antžeminio ir 12 tūkst. kv. m požeminio ploto projekte kuriamos modernios darbo erdvės valstybės institucijoms, orientuotos į darbuotojų komfortą, energinį efektyvumą ir ilgalaikį turto tvarumą.
Projektas vystomas siekiant ne tik sumažinti eksploatacines sąnaudas bei poveikį aplinkai, bet ir sukurti šiuolaikišką darbo aplinką, atitinkančią geriausias tarptautines praktikas.
Projektavimo darbus vykdo tarptautinį konkursą laimėjusi bendrovė „Studija Archispektras“.
Tai jau ne pirmas kartas, kai A. Goštauto g. konversijos projekto vienas iš administracinių pastatų sulaukia tarptautinio įvertinimo.
Šiemet A. Goštauto g. 11 pastatui (A. Goštauto g. konversijos projekto I-asis etapas) projektavimo stadijoje suteiktas BREEAM „Excellent“ sertifikatas, patvirtinantis, kad projektas nuo pat pradžių kuriamas laikantis pažangiausių tvarumo, energinio efektyvumo ir darbuotojų gerovės principų.
Tarptautiniai pastatų tvarumo sertifikatai Lietuvoje tampa vis dažnesniu reiškiniu, tačiau iki šiol jie daugiausia buvo siejami su privataus sektoriaus projektais. Aplinkos ministerijos duomenimis, šalyje jau yra daugiau kaip šimtas įvairiais tarptautiniais tvarumo standartais sertifikuotų pastatų, tačiau valstybės sektoriaus projektų tarp jų vis dar nėra daug.
Alberto Goštauto gatvėVilniusBREEAM
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