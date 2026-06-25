Pašilaičiuose planuojama įspūdinga mokyklos transformacija: plotas išaugs daugiau nei dvigubai

Architektūrinio projekto konkursą vykdanti sostinės viešojo intereso objektų plėtros ir valdymo bendrovė Vilniaus vystymo kompanija siekia išrinkti geriausią architektūrinį sprendimą, pagal kurį būtų atnaujintas mokyklos pastatas ir jo aplinka, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Plotas didės daugiau nei dvigubai
„Siekiame, kad kiekvienas vaikas galėtų mokytis kokybiškoje, įkvepiančioje ugdymo aplinkoje kuo arčiau namų. Todėl pastaraisiais metais ne tik statome naujas mokyklas ten, kur jų labiausiai trūksta, bet ir skiriame daug dėmesio esamų ugdymo įstaigų atnaujinimui“, – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
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Medeinos pradinės mokyklos rekonstrukcijos tikslas – atnaujinti, išplėsti pastatą ir sukurti šiuolaikiškas, saugias, funkcionalias bei bendruomenei atviras ugdymo erdves. Šiuo metu šioje 1988 m. pastatytoje mokykloje mokosi apie 300 pradinukų. Po rekonstrukcijos mokykloje galėtų būti ugdoma apie 504 vaikai.
Planuojama, kad mokyklos pastato bendras plotas turėtų didėti daugiau nei dvigubai – nuo dabartinių 2234 kv. m iki apie 6000 kv. m.
„Pašilaičiuose ir kituose Vakarų Vilniaus rajonuose ugdymo įstaigų plėtra ir atnaujinimas būtinas. Vaikai po kelių metų galės mokytis ne tik dabar statomoje Perkūno progimnazijoje, bet ir eiti į rekonstruotą Medeinos pradinę mokyklą.
Čia numatytas ir priedangos įrengimas, erdvių pritaikymas žmonėms su negalia. Dar rudenį su mokyklos bendruomene ir gyventojais aptarėme, kokių pokyčių labiausiai reikia, o šiandien galime džiaugtis, kad procesas vyksta sklandžiai ir išrinkus geriausią architektūrinę idėją sparčiai judėsime toliau“, – teigia Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas.
Vizijos Medeinos pradinei mokyklai
Vertinant konkursines idėjas bus atsižvelgta į urbanistinį integralumą, architektūrinių sprendinių kokybę, racionalumą, funkcionalumą ir paslaugų kainą.
Kol vyksta konkursas, jų pavadinimai neatskleidžiami, todėl darbai pateikiami kodiniais pavadinimais – vadinamaisiais devizais.
Konkurso dalyviai turėjo pateikti architektūrines idėjas, pagal kurias būtų pagerinta švietimo infrastruktūra gyventojams, padidintas mokyklos plotas, taip sukuriant daugiau vietų švietimo įstaigoje, erdvės būtų pritaikytos žmonėms su negalia. Taip pat architektai turėjo pasiūlyti idėjų, kokia bus nauja sporto ir ugdymo infrastruktūra lauko teritorijoje, kur bus įrengta priedanga.
Bendruomenė pasakė, kokios mokyklos tikisi
„Labai svarbi konkurso sąlyga – architektai turėjo atsižvelgti į rajono gyventojų poreikius. Bendruomenės pasidalijo savo idėjomis, koks galėtų būti mokyklos charakteris, vidus, išorė, judėjimo infrastruktūra, per specialiai organizuotas kūrybines dirbtuves. Jas organizuojame prieš visų mūsų vystomų viešųjų erdvių projektavimą arba prieš architektūrinius konkursus. Bendrystė, kurti drauge – viena iš pagrindinių mūsų vertybių, nes tik taip galime užtikrinti, kad miesto plėtra bus jautri aplinkai ir patogi miesto gyventojams“, – sako Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Pasibaigus architektūriniam konkursui su laimėtoju bus pasirašoma projektavimo sutartis. Pagal ją per 18 mėn. laimėjusi architektų komanda turės parengti techninį darbo projektą. Vėliau bus skelbiamas rangos paslaugų viešasis pirkimas. Atrinkti tiekėjai iki 2029 m. vidurio turės įgyvendinti architektų komandos suplanuotą projektą.
Architektūrinio konkurso pirmos vietos laimėtojas ne tik pasirašys projektavimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybe ir Vilniaus vystymo kompanija, bet ir pelnys 11 000 eurų piniginį prizą. II-os vietos laimėtojų komandai teks 9 000 eurų prizas, III-ios – 6000 eurų.