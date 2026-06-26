Šiuos sklypus turintys šeimininkai turėtų žinoti – juos inspektoriai tikrina pirmiausia

Kaip rašoma Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pranešime žiniasklaidai, taip siekiama, kad patikrinimai pirmiausia būtų nukreipti ten, kur galimų žemės naudojimo pažeidimų tikimybė gali būti didesnė, o jų poveikis aplinkai, visuomenei ar valstybės interesams – reikšmingesnis.
Planuojant patikrinimus analizuojami erdviniai duomenys, žemėlapiai ir valstybės informacinių sistemų informacija. Vertinama, ar sklypai yra šalia kultūros paveldo objektų, saugomose teritorijose, prie vandens telkinių, infrastruktūros objektų, valstybinės žemės ar kitų jautresnių zonų.
Planinių patikrinimų sąrašas sudaromas keliais etapais. Pirmiausia atrenkamos teritorijos, kuriose atliekama rizikos analizė. Vėliau nustatomi konkretūs objektai, įvertinamas jų rizikingumas ir sudaromas preliminarus tikrintinų objektų sąrašas. Jį peržiūrėjus ir suderinus, patvirtinamas galutinis planinių patikrinimų sąrašas.
Piktinasi dėl apleistos valstybinės žemės: esą sklypuose veisiasi erkės, o atliekos teršia privačius kiemus
Kokie sklypai patenka į didesnės rizikos grupę?
Daugiau dėmesio skiriama tiems sklypams ir teritorijoms, kur galimų pažeidimų pasekmės gali būti reikšmingesnės aplinkai, kultūros paveldui ar viešajam interesui.
Sklypai prie kultūros paveldo objektų
Prioritetinėmis laikomos teritorijos, kurios patenka į kultūros paveldo objektų teritorijas arba ribojasi su jomis. Tokiose vietovėse svarbu užtikrinti kultūros paveldo apsaugą ir išsaugoti vertingą aplinką.
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Sklypai saugomose gamtos teritorijose
Papildomas dėmesys skiriamas sklypams, esantiems saugomose teritorijose arba jų kaimynystėje. Tai gali būti „Natura 2000“ teritorijos, nacionaliniai ir regioniniai parkai ar kitos jautrios gamtinės vietovės.
Sklypai prie kelių, gatvių ir takų
Vertinami ir sklypai, besiribojantys su keliais, gatvėmis, pėsčiųjų bei dviračių takais, geležinkeliais ir kitais infrastruktūros objektais. Tokiose vietose svarbu užtikrinti, kad žemė būtų naudojama teisėtai ir nekeltų grėsmės saugumui ar viešajam interesui.
Sklypai prie valstybinės žemės
Į didesnės rizikos grupę gali patekti ir sklypai, besiribojantys su valstybinės žemės sklypais ar valstybinės žemės plotais. Tokiose vietose dažniau nustatomi neteisėto valstybinės žemės naudojimo atvejai.
Sklypai ten, kur planuojama infrastruktūros plėtra
Didesnė rizika gali būti nustatoma ir teritorijose, kur planuojama infrastruktūros plėtra – kelių, gatvių, pėsčiųjų takų, rekreacinių erdvių ar kitų viešajam naudojimui skirtų objektų įrengimas.
Sklypai prie vandens telkinių
Papildomas dėmesys skiriamas ir sklypams, besiribojantiems su upėmis, ežerais, tvenkiniais ar kitais vandens telkiniais. Tokiose vietose svarbu užtikrinti specialiųjų žemės naudojimo sąlygų laikymąsi ir aplinkos apsaugą.
Kodėl taikomas rizikingumo vertinimas?
Rizika pagrįsta atranka leidžia planinius patikrinimus vykdyti tikslingai ir efektyviai. Taikant šį metodą daugiau dėmesio skiriama toms vietoms, kuriose galimų pažeidimų tikimybė yra didesnė arba jų pasekmės gali turėti didesnį poveikį aplinkai, kultūros paveldui, infrastruktūrai ar visuomenės interesams.
Toks atrankos principas padeda užtikrinti skaidrią, nuoseklią ir duomenimis grįstą žemės naudojimo valstybinę priežiūrą.
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