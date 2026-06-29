Naujakurių galvos skausmas, kurio galima išvengti: „REWO“ siūlo kitokį kelią

„REWO“ pabrėžia, kad pilnos apdailos pasiūlymas „REWO Leičiai“ kvartale atspindi platesnę projekto filosofiją bei jo šūkį: „Gyvenimui, kuriame lieka laiko“. Dėl savo masto, koncepcijos ir aplink kuriamos infrastruktūros projektas jau dabar minimas tarp labiausiai laukiamų gyvenamųjų kvartalų Vilniuje.
Pašilaičiuose plėtojamo daugiabučių kvartalo statybos prasidės jau rugpjūtį. I-ajame etape suplanuoti 129 butai – jų rezervacijos jau vyksta. II-asis etapas startuos rudenį, o iš viso projekte pirkėjams bus pasiūlyti 676 butai, 39 komercinės patalpos ir 655 požeminės automobilių stovėjimo vietos.
Pilna apdaila, kuri neatima pasirinkimo laisvės
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Pasak „REWO“ vadovo Gedimino Mickėno, pilnos apdailos sprendimas pasiūlytas reaguojant į besikeičiančius pirkėjų lūkesčius ir gyvenimo tempą.
„Mūsų požiūriu, žmonės perka ne tik butą. Jie perka tai, kaip nuo šiol atrodys jų kasdienybė. Šią kokybę kuria visuma – pats butas, jo lokacija, aplinkinė infrastruktūra ir tai, kiek laiko žmogui tenka skirti rutinai. Todėl ieškome sprendimų, kaip taupyti klientų laiką. Norime, kad gavę raktus jie galėtų iš karto galvoti apie gyvenimą naujuose namuose, o ne apie meistrų paiešką,“ – sako G. Mickėnas.
Bendrovė atkreipia dėmesį, kad perkant butą su pilna apdaila palengvėja ir paskolos gavimo procesas – išvengiama papildomo vertinimo, reikalingo paskolai būstui įsirengti.
„REWO“ teigimu, toks sprendimas aktualus tiek perkantiems butą gyvenimui, tiek investuotojams. Pastariesiems nebereikia papildomai rūpintis apdailos sprendimais, ieškoti rangovų ar valdyti įsirengimo proceso, todėl butą galima greičiau išnuomoti ir anksčiau generuoti pajamas.
Laiką taupo ir viso projekto koncepcija
„REWO Leičiai“ vystomas kaip daugiafunkcė gyvenimo erdvė, kurioje didžioji dalis kasdienių poreikių pasiekiama kelių minučių atstumu nuo namų. Kartu su gyvenamaisiais pastatais projekte suplanuotos net 39 komercinės patalpos, kurių pirmuose aukštuose įsikurs parduotuvės, paslaugų teikėjai, kavinės ir kiti kasdien reikalingi verslai. Netoliese projekto įsikūrusios ir populiariausios maisto prekių parduotuvės, prekybos centras BIG, veikia daug smulkaus verslo paslaugų, o susisiekimui patogiai pasiekiamas viešasis transportas bei Vilniaus vakarinis aplinkkelis.
Kartu su šiuo projektu vyksta ir platesnė vakarinės Pašilaičių dalies konversija. Gretimoje gatvėje jau kyla nauja progimnazija su baseinu, netrukus planuojama pradėti ir vaikų darželio statybas. Šalia tiesiama nauja Bieliūnų gatvė, kuri pagerins susisiekimą su pagrindinėmis miesto arterijomis, o prie pat kvartalo esantis „Perkūno oželio“ skveras, taps viena svarbiausių viešųjų erdvių šioje miesto dalyje.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams projektuojamas ir daugiafunkcis sporto centras. Jo koncepcijoje nuo pat pradžių numatyta lanksti infrastruktūra, galinti prisitaikyti prie skirtingų sporto ir bendruomenės poreikių. Architektūriniai sprendimai čia leis ateityje integruoti padėlio, teniso, krepšinio, tinklinio ir kitoms sporto veikloms tinkamas zonas, erdves funkcinėms treniruotėms bei sporto renginiams.
Miegamieji rajonai tampa gyvenamaisiais
Pasak G. Mickėno, „REWO Leičiai“ kvartalas simbolizuoja ir naują gyvenimo kokybės standartą Pašilaičiuose.
„Daugelį metų nuo sostinės centro nutolę rajonai buvo suprantami kaip vieta, iš kurios reikės važinėti. Mes į šiuos kvartalus ateiname su kitokia vizija. Jei šalia namų yra mokykla, darželis, sportas, paslaugos, žaliosios erdvės ir vietos bendruomenei, rajonas tampa ne miegamuoju, o gyvenamuoju.
Būtent tokią kryptį matome ir Pašilaičiuose. Mūsų tikslas – kurti ne tik būstą, bet ir aplinką, kuri leidžia žmonėms daugiau laiko skirti gyvenimui, o mažiau – kasdienei logistikai“, – sako jis.
Ši kryptis atsispindi ir pačiame kvartale. Čia projektuojami žali kiemai be automobilių, gausiai apželdintos alėjos, poilsio ir susitikimų erdvės, o visas automobilių parkavimas perkeliamas po žeme. Taip kuriama aplinka, kurioje prioritetas teikiamas žmogui, jo laikui ir patogiai kasdienybei.