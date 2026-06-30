Parduodamas architektui A. Karaliui priklausęs pastatas Kauno senamiestyje

Apie pastato pardavimą socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį paskelbė architekto dukra Urtė Karalaitė.
„Nuo tūkstantmečių sandūros A. Karaliaus puoselėtas, 1890 metus menantis pastatas Kauno senamiestyje ieško naujo karaliaus. Skliautuoti rūsiai, sugėrę Buda Piloto šokius ir dainas, kūrybinės dirbtuvės, pagimdžiusios daugybę netikėtų architektūrinių sprendimų, PILOTAS.LT redakcija, išgryninusi ne vieną Lietuvą suklusti skatinančią mintį, krepšinio mega pergales menanti neofreska – tai tik kruopos to, kas ten virė iki 2025 m. rugsėjo 20 d.
Legendą gali tęsti tu! Nepalik Kauno vieno“, – rašoma įraše.
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Portalo aruodas.lt skelbime nurodoma, kad Kurpių g. 29 esantis mūrinis pastatas yra autentiškas carinio laikotarpio architektūros pavyzdys, suprojektuotas architekto Simono Gorskio. Jis stovi Kauno senamiesčio širdyje, istoriniame amatininkų kvartale, kuriame kadaise gyveno ir dirbo kurpiai, puodžiai, odininkai bei kūrėsi smulkūs verslai.
Pabrėžiama, kad tai ne tik istorinis pastatas, bet ir daugiau nei 140 metų miesto istoriją saugantis Kauno senamiesčio fragmentas. Taip pat pažymima, kad prie šio pastato A. Karaliaus iniciatyva atsirado pirmasis Kaune knygų namelis – simbolinis miesto kultūros ir bendruomeniškumo ženklas, kviečiantis dalintis žiniomis.
Bendras pastato plotas siekia 203,12 kv. m. Pagrindinė jo paskirtis – gyvenamoji, tačiau dalį sudaro komercinės patalpos, todėl pastatas gali būti pritaikytas tiek gyvenamajai, tiek komercinei paskirčiai. Skelbime taip pat nurodoma, kad ilgalaike nuoma išnuomotas pastato rūsys generuoja pajamas.
Istorinis pastatas parduodamas už 800 tūkst. eurų.
Architektas A. Karalius mirė 2025 m. rugsėjo 20 d., eidamas 65-uosius metus.
Verslininkas, buvęs Kauno politikas Povilas Mačiulis velionį vadino „Lietuvos architektūros epocha“.
„Jeigu architektūra būtų kovos menas, Audrys būtų nenugalimas Tai Chi kovotojas. Jeigu architektūra būtų Everestas, Audrys būtų įlipęs į viršukalnę be papildomo deguonies ir su šortais. Jeigu architektūra būtų vandenynas, Audrys būtų jį skersai išilgai perbridęs, prieš tai, žinoma, sukėlęs laivams neįveikiamas bangas“, – sakė P. Mačiulis.
Buvęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius teigė, kad A. Karalius mokė kurti, vertinti, gėrėtis ir naudotis miestais.
„Mokė, kaip juos auginti ar bent jau jų negadinti. Audrys žinojo, kas yra garbė, atkaklumas ir drąsa. Ir kasdien tai praktikavo“, – sakė R. Šimašius.
A. Karalius gimė 1960 m. gruodžio 20 d. Vilniuje. Jis buvo architektas, Lietuvos architektų rūmų tarybos narys, laikraščio „Statybų pilotas“ redaktorius bei straipsnių architektūros ir urbanistikos klausimais autorius.
1990–1991 m. A. Karalius buvo Kauno miesto vyriausiasis architektas, o nuo 1992 m. vertėsi privačia architekto praktika.
1996 m. jis įkūrė leidyklą „PVZ“ ir jai vadovavo, 1996–1998 m. buvo architektūros apžvalgos žurnalo „Arkitektas“ leidėjas, o 1998–2009 m. – dvisavaitinio laikraščio „Statybų pilotas“ vyriausiasis redaktorius.
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