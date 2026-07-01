Senamiestyje neliko metalinių garažų: jų vietoje – beveik 40 mln. eurų vertės kvartalas

Kvartale įrengti 57 butai, poilsio paskirties patalpos ir komercinės erdvės. Pirmuosiuose aukštuose veiklą planuoja apie 12 verslų, o naujuose namuose įsikurs iki 200 gyventojų.
„Šis projektas buvo ir miesto regeneracijos užduotis. Senamiesčio teritorijoje, kuri ilgus metus buvo apleista ir sunkiai pritaikoma miestiečių poreikiams, sukūrėme gyvenamąją aplinką su naujomis viešosiomis erdvėmis, želdynais ir paslaugomis. Artimiausiu metu gyventojams ir miestiečiams atversime sutvarkytą skverą, kuris taps nauja jungtimi tarp A. Strazdelio ir M. Daukšos gatvės“, – sako bendrovės direktoriaus pavaduotojas Viktoras Zubrecovas.
Pasak jo, projekto biudžetas neviršijo anksčiau planuotų investicijų.
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Šiuo metu didžioji dalis kvartalo būstų jau parduota. Neparduotų liko 13 butų, daugiausia – didelio ploto šeimoms pritaikyti butai ir aukščiausios kategorijos būstai viršutiniuose aukštuose su vaizdais į Vilniaus senamiestį.
„Matome, kad prestižinio būsto pirkėjai vis daugiau dėmesio skiria ne tik lokacijai, bet ir erdvei, privatumui bei ilgalaikei turto vertei. Dauguma mūsų klientų jau gyvena centre arba senamiestyje, o naują būstą renkasi kaip kitą gyvenimo etapą, ieškodami didesnio komforto šeimai“, – teigia V. Zubrecovas.
Daug dėmesio skirta viešosioms erdvėms ir menui. Į aplinkos sutvarkymą bei meno kūrinius investuota apie 600 tūkst. eurų. Kvartalo lauko ir vidaus erdves papuoš menininkių Eglės Pilkauskaitės bei Dalios Truskaitės kūriniai, Sigitos Ūlos Gečaitės ir Pauliaus Makausko fotografijos, taip pat Lietuvos šiuolaikinių autorių – tapybos konkurso „Žabolis Art Prize“ laureatų darbai.
Projektą puošia ne tik vizualus menas. Ši vieta turi ir muzikinę istorinę ekskursiją (https://sanguskuparkas.lt/audiopotyris/). Ją galima įsijungti atėjus į lokaciją prie laiptų šalia Mykolo Sopočkos hospiso Rasų g. ir pasivaikščioti aplinkui kvartalą klausantis įdomių pasakojimų apie vietos istoriją. Audiopotyrį kūrė televizijos laidos „Daiktų istorijos“ vedėjas ir redaktorius Saulius Pilinkus bei elektroninės muzikos kūrėjas Liudas Lazauskas (Roe Deers).
Tvarkant teritoriją buvo įrengti nauji pėsčiųjų takai, želdiniai, apšvietimas ir kita infrastruktūra. Plėtotojas taip pat įrengė daugiau automobilių stovėjimo vietų, nei reikalauja normatyvai, siekdamas sumažinti papildomą apkrovą aplinkinėms gatvėms.
„Sanguškų parkas“ yra vienas didžiausių pastaraisiais metais užbaigtų naujos statybos gyvenamųjų projektų Vilniaus senamiestyje. Šių metų pavasarį viešai skelbiamuose didžiausios vertės būsto sandorių sąrašuose net keli sandoriai buvo sudaryti būtent šiame projekte.