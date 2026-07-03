Nutarėte pirkti, ne statytis namą: pirmiausia įsivertinkite ne kainą ir ne fasadą – svarbiausia kas kita

Pasak ekspertų, pasirinkimas pirkti jau stovintį namą Lietuvoje išpopuliarėjo palyginti neseniai. Tikslių duomenų, kiek namų buvo statoma sau, o kiek pardavimui, nėra, tačiau pokytis aiškiai matomas per rinkos raidą ir praktiką, rašome pranešime žiniasklaidai.
„Šiandien parduodamų namų pavyzdžiai leidžia daryti prielaidą, kad dauguma 1990–2010 metais statytų namų buvo statyti sau. Tai atsispindi jų charakteristikose – didesnis plotas, individualūs sprendimai ir ilgesnis statybos laikotarpis“, – teigia individualių namų vystymo verslu užsiimančios bendrovės „Plote.lt“ plėtros vadovė Diana Kliukovska.
Apie 2000–2008 metus, pasak jos, ėmė aktyviau veikti NT vystytojai, tačiau aktyviausiai – daugiabučių ir kotedžų segmente. Individualių namų statyba pardavimui kaip atskira kryptis sustiprėjo per pastarąjį dešimtmetį. Tai iš esmės pakeitė pasirinkimą – atsirado galimybė namą tiesiog įsigyti, nebeįsitraukiant į statybų procesą.
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Nuo tada vis daugiau namų statoma kaip paruoštas produktas, kurį galima įsigyti. Tokie namai yra patogūs, tačiau sprendimai juose dažnai būna standartizuoti ir orientuoti į tai, kas tinka daugumai, o ne konkrečiam žmogui.
Tačiau kai atsiranda galimybė rinktis – ne tik iš to, kas jau pastatyta, o kurti namą pagal save – sprendimai keičiasi. Ką tuomet žmonės renkasi?
Optimalus plotas – apie 140 kv. m.
Šiuo metu, pasak D. Kliukovskos, dažniausiai pasirenkamas individualaus namo dydis siekia apie 140 kv. m. Toks plotas leidžia suplanuoti kelis miegamuosius, bendrą svetainės ir virtuvės erdvę, darbo kambarį bei sandėliavimo patalpas.
„140 kv. m. daugeliui šeimų tampa racionaliu kompromisu. Tokioje erdvėje gali patogiai gyventi keturių ar penkių asmenų šeima, tuo pačiu ji nesukuria perteklinių kvadratų, kurie reikšmingai didina statybos ir eksploatacijos kaštus. Šiandien kiekvienas papildomas kvadratinis metras tampa svarbiu finansiniu sprendimu“, – teigia ekspertė.
Vieno aukšto namai tampa vis populiaresni
Apie 95 proc. žmonių, kurie svarsto individualaus namo statybą, įvardija norą gyventi vieno aukšto name, pastebi plote plėtros vadovė. Nors dviejų aukštų projektai gali būti ekonomiškesni konstrukciniu požiūriu, kasdienio gyvenimo patogumas dažnai tampa svarbesnis.
„Projektavimo stadijoje dviejų aukštų namas dažnai atrodo logiškas sprendimas – lieka daugiau laisvos žemės, atsiveria vaizdai. Tačiau realybėje kasdienis judėjimas tarp aukštų ne visada yra patogus, ypač turint vaikų ar ilgainiui keičiantis gyvenimo etapui. Todėl jau ne pirmus metus matome aiškią kryptį – vis daugiau žmonių renkasi vieno aukšto namus“, – sako D. Kliukovska.
Pasak jos, pasiūloje tokių namų vis dar yra mažiau, nes statant pardavimui dažniau pasirenkami dviejų aukštų sprendimai.
Privatumo poreikis tampa vis svarbesnis
Statytojams dažnu atveju labiau apsimoka statyti sublokuotus namus, todėl rinkoje gausu kotedžų – būstų su nedideliais žemės sklypais. Tokie sprendimai atrodo kompaktiški, tačiau realybėje kaimynai dažnai būna visai šalia.
Kai pasirinkimas buvo ribotas, tai daugeliui buvo priimtinas kompromisas. Tačiau šiandien vis daugiau žmonių ieško didesnio privatumo ir ramybės.
Dėl augančio gyventojų skaičiaus didmiesčiuose ir tankėjančių kvartalų naujakuriai vis aktyviau ieško sprendimų, leidžiančių turėti savo erdvę. Tai tampa viena pagrindinių priežasčių, kodėl pasirenkamas individualus namas.
„Net jei ekonomiškai kotedžas gali atrodyti patrauklesnis, dažnas vis tiek nori turėti savo atskirą erdvę. Privatumo poreikis išlieka viena svarbiausių priežasčių renkantis individualų namą“, – sako D. Kliukovska.
Populiariausi sprendimai šiandien
Šiandien namo patogumas suprantamas plačiau nei anksčiau. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik išplanavimui, bet ir gyvenimo kokybei – nuo statybos kokybės iki kiemo sprendimų.
„Viena ryškiausių pastarųjų metų tendencijų – penktas kambarys. Jeigu anksčiau darbo erdvė dažnai būdavo integruojama į svetainę ar miegamąjį, šiandien daugelis nori turėti atskirą, nors ir nedidelį, darbo kambarį“, – teigia D. Kliukovska.
Tai rodo, kad šiandien namas nebėra tik kvadratiniai metrai – vis dažniau tai apgalvotas sprendimas, pritaikytas konkrečiam gyvenimo būdui.