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Tarp pušų ir Vilnelės vingių – vieta, kur dabar verda Lavoriškių vasara

2026 m. liepos 3 d. 14:32
Lrytas.lt
Ošiančių pušų ir Vilnelės upės vingių apsupta Lavoriškių poilsio erdvė šiandien pulsuoja gyvybe – tai estetiškai sutvarkytas, universalus bendruomenės traukos centras.
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Čia natūralus gamtos grožis susijungia su pačių gyventojų susikurtu komfortu: pakrantėje yra maudynių vieta, trumpam atokvėpiui stoja baidarių entuziastai, o šalia esančioje, vietos jaunimo įrengtoje paplūdimio tinklinio aikštelėje kasmet vyksta turnyrai.
Erdvės funkcionalumą papildo lauko treniruokliai, betoninis šachmatų stalas bei jaukios poilsio zonos su gultais, staliukais ir saugia laužaviete bendruomenės susitikimams.
Ši erdvė atgimė pačių gyventojų sprendimu, jų idėjas pavertus realybe per Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamą Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą bei papildomai pasinaudojus Žemės ūkio ministerijos finansavimu.
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