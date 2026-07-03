Tarp pušų ir Vilnelės vingių – vieta, kur dabar verda Lavoriškių vasara

Čia natūralus gamtos grožis susijungia su pačių gyventojų susikurtu komfortu: pakrantėje yra maudynių vieta, trumpam atokvėpiui stoja baidarių entuziastai, o šalia esančioje, vietos jaunimo įrengtoje paplūdimio tinklinio aikštelėje kasmet vyksta turnyrai.
Erdvės funkcionalumą papildo lauko treniruokliai, betoninis šachmatų stalas bei jaukios poilsio zonos su gultais, staliukais ir saugia laužaviete bendruomenės susitikimams.
Ši erdvė atgimė pačių gyventojų sprendimu, jų idėjas pavertus realybe per Vilniaus rajono savivaldybės organizuojamą Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvą bei papildomai pasinaudojus Žemės ūkio ministerijos finansavimu.
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