Ilgai naudotas, bet pavargęs skveras Vilniuje pagaliau sulaukė pokyčių

Tačiau buvę statiniai (takai, laiptai, apšvietimas ir kt.) susidėvėję, nebetenkino esamų vietos gyventojų poreikių, pėsčiųjų takai buvo labai prastos būklės, jų danga nusidėvėjusi, nepritaikyti asmenims su judėjimo negalia. Be to, buvo ribotas žaliųjų viešųjų erdvių prieinamumas.
Kuriant skverą išsaugotas natūralus reljefas, pritaikytos šlaito erdvės, įdiegti lietaus vandens surinkimo sprendimai ir įrengta moderni infrastruktūra.
Atnaujintoje teritorijoje įrengti pėsčiųjų takai ir apšviesti laiptai, dvi vaikų žaidimų aikštelės, apžvalgos vieta, sporto zona su treniruokliais ir krepšinio aikštele bei erdvė renginiams.
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Lankytojų patogumui – poilsio zonos su suoliukais, gultais ir pikniko vietomis, lietaus sodas, geriamojo vandens stotelė ir viešasis tualetas.
Tvarkant skverą siekta išsaugoti esamus želdinius ir natūralų vietos charakterį – sprendiniai derinti prie brandžių medžių ir susiformavusių judėjimo trajektorijų. Skveras papildytas naujais medžiais, krūmais ir daugiamečiais augalais.
Projekto autoriai: vadovė Viktorija Bogdanovienė, architektė Viktorija Marija Čepaitienė, konstruktoriai: Nikolaj Moškov, Kęstutis Sakalauskas, inžinieriai: Diana Gamulėnė, Eglė Budukevičienė, Mantas Minderis, Aleksandr Minkevičius – Vilniaus vystymo kompanija.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.
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