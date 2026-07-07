Atrodė, kad tai bus eilinis skveras, bet tai – kur kas daugiau

Šios žaliosios erdvės gimimo istorija prasidėjo dar 2022 metais, kuomet pati Rudausių kaimo bendruomenė buvo pakviesta tapti savo aplinkos architektais. Atlikus viešąsias apklausas, gyventojų vizijos ir poreikiai tapo šio skvero planavimo pamatu.
Oficialiai 2025 m. rudenį atvertas skveras pasižymi ypatingu funkciniu universalumu ir harmoningu įsiliejimu į gamtinę aplinką.
Erdvė sukurta taip, kad joje veiklos rastų visi – nuo mažiausiųjų iki vyresnio amžiaus gyventojų. Skvere įrengtos dvi modernios vaikų žaidimų aikštelės, krepšinio ir futbolo aikštelės aktyvaus laisvalaikio mėgėjams bei dvi daugiafunkcinės treniruoklių zonos po atviru dangumi.
Ypatingas dėmesys skirtas poilsio zonoms, kurios suplanuotos bendravimui, ramiems pasivaikščiojimams bei vietos renginiams.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.