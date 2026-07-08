Mažiausiai milijardą eurų kainuosiantis NT megaprojektas Vilniuje „Launagiai“ įgauna pagreitį

Tai didžiausias tokio pobūdžio projektas Vilniaus istorijoje, apimantis apie 85 ha teritoriją, kuri vystoma kaip pilnavertė miesto dalis su visa reikalinga infrastruktūra.
Šiuo metu parengti ir visuomenei pristatyti du detalieji planai (apie 59 ha), o lygiagrečiai dirbama ir su trečiojo plano koncepcija (25,67 ha). Įmonė taip pat vykdo ir projektavimo darbus. Po 2024 metais pasibaigusio architektūros konkurso daliai teritorijos buvo pasirašytos sutartys su 9 architektų biurais, kurių bendras darbų krepšelis siekia net apie 20 mln. eurų.
„Launagiai“ nėra keli atskiri kvartalai – nuo pradžių atsakingai planuojame visą teritoriją su gatvėmis, viešosiomis erdvėmis, mokyklomis, vaikų darželiais, paslaugų ir prekybos infrastruktūra bei patogiu susisiekimu“, – sako Sigita Survilaitė, „Darnu Group“ generalinė direktorė.
Susiję straipsniai
Projektas įgauna pagreitį: nuo planavimo prie realių sprendimų
Šiuo metu „Launagiuose“ vykdoma didelė apimtis paruošiamųjų darbų, kurie sudarys pagrindą šiai naujai miesto daliai. Rengiami gatvių projektiniai pasiūlymai, viešųjų erdvių koncepcija, projektuojami inžineriniai tinklai – nuo elektros ir šilumos iki vandentiekio bei nuotekų infrastruktūros. Taip pat pasirašytos sutartys su AB „Energijos skirstymo operatoriumi“ (ESO) dėl naujos pastotės įrengimo bei pradėti jos projektavimo darbai.
Lygiagrečiai rengiami ir 15-os pirmųjų „Launagių“ kvartalų pastatų projektai, dar kelių etapų projektavimo darbai bus pradėti artimiausiu metu. Projektavimo darbus vykdo „Architektūros kūrybinė grupė“, „2L Architects & Engineers“, „DOarchitects“, „Aketuri Architektai“, T. Balčiūno architektūros biuras, „Fragment architektai“, „Heima“, „Sprik“ ir „Architektūros linija“.
Aiškėja konkretūs sprendiniai: gatvės, takai ir susisiekimas
Pagal šiuo metu parengtus du detaliuosius planus teritorijoje suplanuotas apie 5,7 km naujų gatvių tinklas (beveik 1,7 km viename plane ir apie 4 km kitame), kuris bus gausiai želdinamas.
Pėsčiųjų infrastruktūra planuojama abipus visų naujų gatvių – iš viso numatoma daugiau nei 11 km šaligatvių, dar papildomai bus įrengti ir apie 2 km rekreacinių takų, jungiančių želdynus bei viešąsias erdves. Dviračių takų tinklas šiuose dviejuose planuose sudarys apie 2,25 km.
„Launagiuose“ taip pat numatomos naujos viešojo transporto stotelės bei visa patogiam judumui reikalinga infrastruktūra. Ilgalaikėje perspektyvoje teritorija bus integruota ir į miesto planuojamą bėginio viešojo transporto sistemą – vienas iš svarstomų maršrutų driektųsi iki šios miesto dalies, taip dar labiau stiprinant susisiekimą su centru ir kitais rajonais.
Taip pat, atlikus transporto srautų tyrimus ir modeliavimą, kartu su Vilniaus miesto savivaldybe rengiamas Eišiškių plento rekonstrukcijos projektas.
Teritorijoje numatoma apie 700 viešų automobilių stovėjimo vietų šalia gatvių, skirtų lankytojams. Gyventojų automobilių stovėjimas planuojamas požeminėse aikštelėse – taip bus eliminuojamas jų statymas kiemuose ir paliekama daugiau vietos želdynams, poilsiui bei bendruomenės erdvėms.
Dėmesys ne tik naujakuriams, bet ir aplinkinėms bendruomenėms
Naujas rajonas išsiskirs tuo, kad net apie 50 proc. teritorijos sudarys žaliosios erdvės – parkai, skverai ir aikštės.
Per 10 metų „Launagiuose“ iš viso planuojama pastatyti apie 302 tūkst. kv. m gyvenamojo ploto (apie 5,5 tūkst. būstų) ir dar apie 80,7 tūkst. kv. m komercinių bei visuomeninių objektų. Rajone galės gyventi apie 13–15 tūkst. žmonių, dar apie 7 tūkst. dirbti.
Teritorijoje suplanuota plati švietimo, laisvalaikio ir viešųjų erdvių infrastruktūra – numatyti bent keturi vaikų darželiai, mokykla, parkai, vandens telkiniai, aikštės bei žaliosios alėjos. Taip pat planuojama didelės apimties kultūrinė erdvė ir daugiafunkcis sporto kompleksas. Rajone bus plėtojamas ir platus paslaugų spektras – numatytas paslaugų ir laisvalaikio centras, kuris taps viena pagrindinių ne tik šios teritorijos, bet ir visos pietinės miesto dalies traukos vietų.
„Tokia plėtra kurs teigiamą pokytį ir jau aplink gyvenantiems gyventojams – nauja infrastruktūra, paslaugos, viešosios erdvės ir susisiekimo sprendiniai leis patogiau pasiekti kasdienes vietas, sutrumpins kelionių laiką ir stipriai pagerins bendrą gyvenimo kokybę ne tik pietinėje miesto dalyje, bet ir visoje sostinėje“, – pažymi „Darnu Group“ generalinė direktorė S. Survilaitė.
„Darnu Group“ parengtus detaliuosius planus tikimasi patvirtinti šių metų rudenį. Po jų patvirtinimo bus tęsiamas infrastruktūros projektavimas – nuo gatvių ir inžinerinių tinklų iki viešųjų erdvių, o pirmųjų etapų statybų pradžia planuojama 2027 metų antroje pusėje.