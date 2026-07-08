Pirmajame A. Goštauto kvartalo konversijos etape iškeltas pabaigtuvių vainikas

Viena iš didžiausių Lietuvos statybos bendrovių „Naresta“ modernizuoja beveik 9 tūkst. kv. m penkių aukštų su cokoliniu aukštu bei anstatu administracinių pastatų kompleksą adresu A. Goštauto g. 11. Bendrovė rūpinasi pirmojo etapo projektavimo ir statybų darbais.
„Užbaigus vieną svarbų etapą prasideda kitas. Darbai pereina į įrengimo fazę, kurioje pradės ryškėti darbo ir poilsio erdvių kontūrai. Tai – vienas iš didžiausių Turto banko projektų, kuris reikalauja didelio kruopštumo derinant projekto tikslus ir čia įsikursiančių klientų poreikius. Planuojame, kad jau kitų metų antroje pusėje klientai galės įsikurti ir dirbti šiuolaikiškame valstybės biurų komplekse, o ši Vilniaus teritorija taps gyvybingesnė bei patrauklesnė tiek darbuotojams, tiek miestiečiams“, – sako Turto banko generalinis direktorius Gintaras Makšimas.
Šiuo metu jau suderinti projektiniai sprendiniai, pritaikyti čia įsikursiančių valstybės institucijų poreikiams, „Naresta“ profesionalų komanda bei projektą rengianti architektų studija „DO Architects“ aktyviai bendradarbiauja su būsimų naujakurių atstovais.
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Pasak „Naresta“ generalinio direktoriaus Tado Grincevičiaus, konversijos projektai iš rangovo reikalauja kitokių kompetencijų nei nauja statyba.
„Naujos statybos projekte didžioji dalis techninių sprendimų priimama dar projektavimo etape. Konversijoje dalis jų paaiškėja tik pradėjus darbus, todėll svarbiausiu tampa gebėjimas greitai priimti inžinerinius sprendimus, suvaldyti neapibrėžtumą ir išlaikyti projekto tempą. Su tuo susidūrėme ir čia: nors pastatų konstrukcinę būklę ištyrėme iš anksto, visuomet egzistuoja aspektai, kurie paaiškėja tik pradėjus statybos darbus. Tokie netikėtumai neišvengiamai verčia keisti sprendinius bei nuolat planuoti ir perplanuoti darbus, tačiau ankstesnė patirtis atliekant konversijas padeda suvaldyti procesus“, – sako T. Grincevičius.
Jo teigimu, pabaigtuvių vainiko iškėlimas statybose pirmiausia reiškia dar didesnį darbų kompleksiškumą.
„Užbaigus konstruktyvą, projektas pereina į etapą, kuriame didžiausią reikšmę įgauna skirtingų darbų koordinavimas. Vienu metu vyksta fasadų, inžinerinių sistemų ir skirtingi vidaus įrengimo darbai. Stambiuose projektuose konkurencinį pranašumą vis dažniau lemia gebėjimas paraleliai valdyti kelis sudėtingus statybų procesus, tai – vienas iš mūsų komandos pranašumų rinkoje“, – teigia T. Grincevičius.
Statybos darbai pradėti šių metų vasario mėnesį, juos planuojama baigti 2027-aisiais. Aikštelėje nuolat dirba 70–100 žmonių komanda. Baigus projektą, pastatai atitiks ne žemesnę kaip A energinio naudingumo klasę, jau projektavimo stadijoje jie yra sertifikuoti pagal BREEAM Excellent standartą ir taps pirmąja naujai kuriamo valstybės įstaigų kvartalo dalimi. A. Goštauto g. kvartalo konversijos pirmojo etapo vertė siekia 19 mln. eurų.
Apie Turto banką
Turto bankas – tai valstybės įmonė, kurioje akcininko teises įgyvendina Finansų ministerija. Įmonė siekia efektyvinti valstybės turtą, mažinti jo plotą, paliekant tik valstybės veiklai reikalingus pastatus. Turto bankas centralizuotai valdo apie 700 tūkst. kv. m administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto, jį atnaujina, investuoja į naujų pastatų statybą. Vieni pagrindinių įmonės strateginių tikslų yra didinti statinių tvarumą, investuoti į atsinaujinančią energiją, mažinti energijos sąnaudas ir CO2 emisiją.
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