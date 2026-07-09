Buvęs kino teatras skaičiuoja paskutines dienas?

Šiuo metu buvęs kino teatras aptvertas statybvietėse naudojama tvora, greta jo galima matyti statybinių medžiagų, darbuotojams skirtas kilnojamasis tualetas.
2024 metų pabaigoje 1,5 tūkst. kvadratinių metrų ploto pastatą su 57 arų žemės sklypu aukciono metu už pradinę 789,3 tūkst. eurų kainą įsigijo Šiaulių statybų bendrovės „Eriadas“ akcininkų netiesiogiai valdoma įmonė „DIFF Estate“. Įmonė anksčiau nekomentavo ateities planų šioje vietoje ir žadėjo nedelsdama pranešti, kai tik planai bus aiškūs.
Istorija
Kaip nurodoma internetiniame Klaipėdos krašto gide, 1977-ųjų vasarį atidarytas „Jūratė ir Kastytis“ buvo vienintelis kino teatras piečiau Baltijos prospekto, dviejose jo salėse buvo per 600 vietų.
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Teigiama, kad didžiausią smūgį „Jūratei ir Kastyčiui“ sudavė „Žemaitijos“ kino teatro modernizavimas, vėliau – „Akropolyje“ įsikūrusio modernaus kino teatro veikla. 2008 metais kino teatras laikinai atnaujino veiklą, tačiau dėl didelių lėšų išlaikymui ir nepakankamo žiūrovų skaičiaus jį teko vėl uždaryti.
Kino teatro patalpose kurį laiką veikė naktinis klubas, kazino, biliardinė, buvo parduodama buitinė technika, vyko uždaros filmų peržiūros, renginiai, seminarai. 2012 metais kino teatro įranga išvežta į Palangos „Naglio“ kino teatrą.