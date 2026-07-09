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Mažame kaime atsirado vieta lyg iš kurorto: jau ir vilniečiai ją atranda

2026 m. liepos 9 d. 16:22
Lrytas.lt
Didžiųjų Kabiškių skveras – tai harmoningas gamtos atgimimo ir bendruomeninės gyvybės pavyzdys, lankytojams atvertas 2025 m. pavasarį.
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Pagrindinė šio projekto vizija buvo sukurti ramybės oazę, kurioje vietos gyventojai ir svečiai galėtų atitrūkti nuo kasdienybės skubos, skaityti knygą ar tiesiog jaukiai leisti laiką. Tačiau ne mažiau svarbi projekto ašis – socialinės integracijos ir bendruomeniškumo skatinimas, paverčiant šią teritoriją pagrindine susitikimų, kultūrinių ir kitų renginių erdve.
Šis skveras išsiskiria ypatingu bendrakūros principu: sprendimai buvo derinami su aktyvia Didžiųjų Kabiškių bendruomene – nuo tvenkinio išvalymo iki suoliukų modelio.
Pagrindiniu skvero akcentu ir traukos centru tapo modernus lieptas bei sutvarkytas smėlėtas paplūdimys, sukuriantis kokybiškas sąlygas poilsiui prie vandens. Kartu su įrengtomis poilsio zonomis ir suoleliais, ši teritorija tapo gyvu vietos socialinio gyvenimo bei rekreacijos centru, pritaikytu įvairaus amžiaus grupių poreikiams.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.
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