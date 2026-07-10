Vilniaus Naujamiestyje buvusi tuščia pieva virto skveru su netikėta ugniagesių tema

Naujamiestyje esantis skveras atnaujintas ugniagesių tematika ir tapo išskirtine vieta bendruomenei – čia įrengti nauji pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimų aikštelės, sporto zonos ir mažosios architektūros elementai.
Vaikų erdvės sukurtos pagal ugniagesių tematiką, o informacija apie priešgaisrinę saugą pateikiama ir Brailio raštu bei QR kodais. Savo temą ir pavadinimą skveras gavo dėl kaimynystėje įsikūrusio Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento – Šv. Florijonas laikomas ugniagesių globėjas.
Atnaujinta Mortos gatvė tapo integralia viešosios erdvės dalimi, užtikrinančia patogų patekimą į skverą iš Švitrigailos ir T. Ševčenkos gatvių.
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Buvusi neišnaudota pieva, kuri dažniausiai tarnavo tik kaip šunų vedžiojimo vieta, dabar tapo spalvota, dinamiška erdve, kurioje verda gyvenimas.
Projekto autoriai: kraštovaizdžio architektė Modesta Dauderytė-Mazūrienė, konstruktoriai Nikolaj Moshkov, Kestutis Sakalauskas, inžinieriai Diana Gamulėnė (susisiekimo, sklypo plano dalis), Eglė Budukevičienė, Vaidas Kisielius, Aleksandr Minkevičius – Vilniaus vystymo kompanija.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.
VilniusTaraso Ševčenkos gatvėŠv. Florijonas
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