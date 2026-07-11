Šalia Kauno LEZ – netikėtas radinys: čia norisi ne pravažiuoti, o sustoti

Ramučių parko darbai prasidėjo 2022 m. ir vyko trimis etapais. Iš pradžių savivaldybės biudžeto lėšomis buvo įrengti takai, automobilių stovėjimo aikštelė, šviestuvai. Tvenkinys išvalytas nuo dumblo ir įžuvintas.
Vėliau buvo įrengtos dvi vaikų žaidimo aikštelės, informaciniai stendai. Sumontuoti mediniai suoliukai, dviračių stovai ir remonto stotelė, ištryško fontanas.
Trečiame etape pečius surėmė Kauno rajono savivaldybė, Karmėlavos bendruomenės centras „Židinys“ ir vietos verslininkai: Kauno kogeneracinė jėgainė skyrė lėšų, o bendrovė „Brolis Timber“ dovanojo kokybiškos medienos. Taip atsirado du pontoniniai tiltai, renginių scena su amfiteatru, išmaniųjų paslaugų stotelė. Darbais prisidėjo vietos bendruomenės nariai.
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Ramučių parke pasimėgauti poilsiu gamtos apsuptyje kviečia tarp medžių įrengti tinklai-hamakai. Informaciniuose stenduose kalbama apie vietos gamtą ir tvarumo iniciatyvas. Prisėsti kviečia stilingi suoliukai, išdėstyti tiek saulėtose, tiek pavėsingose parko vietose – kad kiekvienas rastų sau patogų kampelį.
Parkas sukurtas taip, kad jame būtų gera vaikams, senjorams ir kitiems bendruomenės nariams. Tai – sporto, pasimatymų, švenčių, kultūros renginių vieta, kurioje kiekvienas gali jaustis savas.
Ramučių parko projektas įrodo, kad net labai urbanizuotose teritorijose galima sukurti jaukią, gyventojams reikalingą viešąją erdvę. Kartu tai yra sektinas savivaldos, vietos bendruomenės ir verslo bendradarbiavimo pavyzdys.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.