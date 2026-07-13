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Varvančios nuotekos, šiukšlės ir smarvė: įpykę kaišiadoriečiai dalinasi pribloškiančiais vaizdais (1)

2026 m. liepos 13 d. 19:57
Loreta Čiurinskė
Lrytas Premium nariams
Kaišiadorių rajono gyventojai piktinasi: žemėlapiuose pažymėtos priedangos yra užsemtos, dvokia nuotekomis, o ištikus nelaimei jie ten kojos nekeltų.
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