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Varvančios nuotekos, šiukšlės ir smarvė: įpykę kaišiadoriečiai dalinasi pribloškiančiais vaizdais
(1)
2026 m. liepos 13 d. 19:57
Loreta Čiurinskė
Lrytas Premium nariams
Kaišiadorių rajono gyventojai piktinasi: žemėlapiuose pažymėtos priedangos yra užsemtos, dvokia nuotekomis, o ištikus nelaimei jie ten kojos nekeltų.
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Kaišiadorių rajonas
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