Atrodo lyg iš užsienio kurorto, bet yra Lietuvoje: šį parką verta pamatyti savo akimis

Projektas apėmė apie 5 ha teritoriją, kurioje buvo ne tik atnaujinta infrastruktūra, bet ir didelis dėmesys skirtas kraštovaizdžio bei biologinės įvairovės išsaugojimui.
Parko kūrimo metu buvo pašalinta sena asfaltbetonio danga, atnaujintos buvusio liepto konstrukcijos, sutvarkyti šlaitai ir pakrantės, išvežtos šiukšlės bei pašalinti nesaugūs medžiai.
Vietoje senos infrastruktūros įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, poilsio zonos, žvejų lieptai, suoliukai ir gultai, . Vienu ryškiausių parko akcentų tapo balta pavėsinė ant vandens, sujungta elegantišku tilteliu. Ji tapo ne tik poilsio vieta, bet ir vienu iš parko simbolių.
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Šis parkas ypatingas tuo, kad jame suderinta rekreacinė, estetinė ir ekologinė funkcijos. Projektuojant teritoriją buvo siekiama ne tik pagerinti gyventojų poilsio sąlygas, bet ir išsaugoti gamtinę aplinką. Įrengti inkilai paukščiams ir šikšnosparniams, vabzdžių viešbučiai, ežių nameliai bei lesyklos skatina biologinės įvairovės didėjimą. Mažajame tvenkinyje buvo išsaugota dumblinė salelė, sudaranti palankias sąlygas vandens paukščiams perėti.
Taip pat pasodinti nauji medžiai – ąžuolai, juodalksniai, paprastosios ir juodosios pušys, įvairūs dekoratyviniai krūmai bei alyvos, kurios kiekvieną pavasarį puošia salą. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Šalčininkų rajono savivaldybė, kuri organizavo ir finansavo teritorijos tvarkymo darbus. Projekto metu už ekologinius sprendimus buvo atsakingas Komunalinio ūkio skyriaus ekologas Miroslav Neverkevič, šiuo metu einantis Šalčininkų seniūnijos seniūno pareigas.
Projekto metu buvo siekiama sukurti aplinką, kuri būtų naudinga tiek žmonėms, tiek gamtai. Šiandien Šalčininkų I-ojo tvenkinio parkas yra viena gražiausių miesto viešųjų erdvių. Jis išsiskiria modernia infrastruktūra, harmoningai sutvarkytu kraštovaizdžiu, gamtos išsaugojimo sprendimais ir jaukia atmosfera. Tai vieta, kurioje susilieja poilsis, aktyvus laisvalaikis, ekologija ir istorinis paveldas, todėl parkas tapo svarbia Šalčininkų miesto bendruomenės erdve.
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