Atrodo neįtikėtina, bet šia Lietuvos gatve teka upė – ja vis dar važiuoja automobiliai

Plokščių miestelis istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 1561 m., o medinės Plokščių Švč. Mergelės Marijos bažnyčios bokšte tebeskamba 1573 m. išlietas žalvarinis varpas, vienas seniausių Lietuvoje. Prie pat bažnyčios įrengta apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria nuostabus vaizdas į Nemuną ir jo slėnį.
Tautodailininko Zigmo Sederevičiaus medžio skulptūromis puošta pažintinio tako dalis veda žemyn į Didžiupio upelio slėnį, į legendomis apipintą Šventaduobę. Pirmasis altorėlis ir koplytėlė čia buvo mediniai, pastatyti XIX a.
Tačiau jie greitai supuvo, todėl tarpukaryje vietos ūkininko rūpesčiu Šventaduobė buvo atnaujinta – iš lauko riedulių išmūrytas altorėlis ir siena. Čia galima paragauti šalia trykštančio šaltinio vandens. Sakoma, jis turi ypatingų galių. Vasarą Šventaduobėje vyksta religiniai ir kultūriniai renginiai.
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Toliau pažintinis takas veda pro Plokščių-Vaiguviškių piliakalnį.
Šalia piliakalnio teka mažas Vaiguvos upelis, miestelyje pereinantis į natūralią Vaiguvos upę – gatvę. Vaiguvos upė – gatvė unikali, vienintelė tokia Europoje. Tai tikrai nėra įprastas upelis, tai turistų pamėgta pabraidžiojimo vieta bei gatvė, kuria dar ir dabar važinėja automobiliai.
Į Vaiguvą suteka kiti upeliai, todėl vanduo čia visuomet švarus ir šaltas, dugnas nusėtas akmenukų. Upelio vagoje iki Pirmojo pasaulinio karo gulėjęs riedulys, ant kurio pasivaikščiojimų metu ilsėdavęsis rašytojas, Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka.
Pastaruoju metu vietos bendruomenės ir seniūnijos iniciatyva prie Vaiguvos upės – gatvės pradėti eksponuoti įvairių menininkų darbai, veikia lauko galerija, organizuojami įvairūs renginiai.
Prie pat Vaiguvos upelio 2024 m. pastatytas suolelis, skirtas lietuvių etnomuzikologei Zitai Kelmickaitei atminti. Kiek toliau, prie pat Nemuno upės įrengta poilsiavietė, kurioje apsilankyti kviečiami tiek vietiniai gyventojai, tiek pro šalį keliaujantys turistai.
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