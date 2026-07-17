Kaune Giedrius butą nusipirko už 4,1 tūkst. eurų, dabar valdo tūkstančius kvadratų: NT rinkoje kažkas bręsta

Suprato, su kokiu NT dirbti nenori
Samdomą darbą G. Skėrys nustojo dirbti dar visai neseniai – prieš metus. Pašnekovas neslepia, kad ten jį ilgą laiką laikė saugumo faktorius ir gera atmosfera.
Pirmuosius investicijai skirtus objektus G. Skėrys įsigijo Dainavos mikrorajone, Kaune. Tai buvo daugiaaukščiuose namuose esantys butai, kuriuos investuotojas išnuomojo.
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„Tuo metu mano paties atlyginimas nebuvo labai didelis. Pavyzdžiui, išnuomodavau butus už 300 Eur, bankui mokėdavau 150 Eur ir dar tiek pat likdavo. Kai 150 Eur yra 10 proc. atlyginimo, tuo metu tai yra gera motyvacija“, – neslėpė investuotojas.
Vienas iš unikalių jo pirkinių – dviejų kambarių butas Kaune, už kurį investuotojas sumokėjo 4,1 tūkst. Eur. G. Skėrys šypsosi – tai buvo akimirka, kai jis suprato, su kokiu NT dirbti nenori.
„Kaune yra 3–4 legendiniai daugiabučiai, bet legendiniai ne iš gerosios pusės. Nusipirkau butą „Holivude“ – tuo metu aš net nežinojau, kas tai yra.
Labiausiai įsiminė, kai vedžiausi klientą – pirmame aukšte, kampe, kažkas nusišlapinęs, trečiame aukšte sudaužytas degtinės butelys. Sakau, o kam jūs pirksite, gal investicijai? Ne, sako, dukrai, į mediciną įstojo. Tada supratau, kad galima apsisukti ir nebevaidinti to teatro“, – prisiminė pašnekovas.
Įrenginėjantiems investicijai pirktą NT G. Skėrys pataria neperspausti ir netaupyti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, perkant pigiausią parketą ar plyteles. Jo teigimu, net ir smulkmenos yra svarbios.
„Aš butus įrenginėdavau ekonomiškai ir niekada nesinaudojau dizainerių paslaugomis. Bet dabar galvoju, kad be reikalo. Manau, kad gera dizainerė gali ženkliai padidinti būsto kainą, jeigu jūsų strategija yra parduoti. Jeigu nuoma – tai priklauso nuo jūsų klientų“, – dėmesį atkreipė investuotojas.
Paradoksas būsto rinkoje
Neužilgo palankūs vėjai papūs perkantiems pirmąjį būstą. Lietuvos bankui atnaujinus Atsakingojo skolinimo nuostatus, nuo rugpjūčio 1 d. tokio būsto pirkėjams nustatomas minimalus 10 proc. siekiantis pradinis įnašas vietoje dabar esančių 15 proc.
G. Skėrio teigimu, tai jau paveikė rinką.
„Turiu pažįstamų, kurie jau praėjusiais metais pirko butus. Iki pensijos liko keliolika metų, sako, vėliau būsiu vyresnis, man duos mažesnį paskolos laikotarpį, o rugpjūčio 1 d. ateis daugiau žmonių, kainos kils“, – pavyzdį pateikė investuotojas.
Turėdamas omenyje tai, kad šiemet įsigaliojo ir II pensijų pakopos reforma, dėl kurios kaupime dalyvaujantys žmonės gali iš jo lanksčiai pasitraukti ir susigrąžinti dalį sukauptų lėšų, pašnekovas mano, kad šie pakeitimai galėjo būti priimti bent vienerių metų skirtumu.
„Paskolų rinkoje yra eilės. Ir taip yra visur – pas turto vertintojus, notarus. Matosi, kad rinka yra labai aktyvi“, – pastebėjo G. Skėrys.
Investuotojas stebisi, kad jokios įtakos rinkai nedaro ir paskolų turėtojams svarbus „Euribor“ rodiklis, kuris šiuo metu yra padidėjęs.
„Teoriškai žmonės turėtų mažiau skolintis, bet to visai nesijaučia. Sakyčiau, net atvirkščiai, atrodo, kad „Euribor“ būtų sumažėjęs“, – įžvalgomis dalijosi investuotojas.
Ar tai atsilieps būsto kainoms? G. Skėrys skaičiuoja, kad per pastaruosius penkerius metus NT kainos Vilniuje augo nuo 2 tūkst. Eur už kv. m iki 4 tūkst. Eur už kv. m. Vis tik antra būsto kainų kilimo banga jis netiki.
„Gali būti, kad už metų ar dvejų turėsime ne bangą, o atoslūgį. Tada pasimatys tikroji situacija“, – galimus paklausos vingius analizavo pašnekovas.
Ar nekilnojamasis turtas vis dar yra viena geriausių investicijų? Ar šiandien dar įmanoma nuo nulio susikurti didelį NT portfelį? Ir kokias klaidas daro dauguma žmonių pirkdami pirmą būstą ar investuodami į nekilnojamąjį turtą? Tinklalaidės „Pirmyn“ pokalbyje kartu su G. Skėriu aptarėme šiuos ir dar daugiau klausimų.