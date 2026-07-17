Klebono kurtas parkas keičia Išlaužą: miestelis gali tapti sunkiai atpažįstamas

Parkas yra svarbi Išlaužo gyvenvietės kraštovaizdžio dalis, išsiskirianti brandžiais medžiais, atviromis žaliosiomis erdvėmis ir istorine aplinka. Atnaujinant teritoriją buvo siekiama išsaugoti jos gamtinį charakterį, kartu pritaikant ją aktyviam ir prasmingam naudojimui.
Nors projekto pavadinime akcentuojamos žvejybos tradicijos ir akvakultūra, jo tikslas platesnis – stiprinti žuvininkystės regiono gyvenimo kokybę, kuriant patrauklią viešąją infrastruktūrą. Išlaužas nuo seno siejamas su žuvininkyste, todėl parkas tampa vieta, kurioje galima pristatyti vietos istoriją, organizuoti edukacines veiklas ir puoselėti krašto tapatybę.
Žaliosios erdvės sutvarkymas taip pat prisideda prie aplinkos kokybės gerinimo. Išsaugoti medžiai ir naujai sodinami želdiniai didina biologinę įvairovę, gerina mikroklimatą, mažina triukšmą ir suteikia pavėsį karštuoju metų laiku. Kokybiškai sutvarkyta aplinka skatina gyventojų fizinį aktyvumą, poilsį gamtoje ir stiprina bendruomeniškumą.
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Atnaujintas Išlaužo Dievo dvaro parkas tampa ne tik estetiškai patrauklia žaliąja zona, bet ir svarbia viešąja erdve, kurioje susilieja istorinis paveldas, gamta ir šiuolaikiniai bendruomenės poreikiai. Tai investicija į tvarią gyvenamąją aplinką, vietos identitetą ir ateities kartoms išsaugomą kultūrinį bei gamtinį kraštovaizdį.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.