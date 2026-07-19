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Druskininkuose atsirado vieta, kurios daugelis dar nematė: verta įtraukti į savo maršrutą

2026 m. liepos 19 d. 19:22
Lrytas.lt
Justino Marcinkevičiaus skveras Druskininkuose – tai žmonių širdžių erdvė. Vieta, kur susijungia meilė ir pagarba žmogui, kultūrai, aplinkai, kūrybai. Šis skveras – gražus įrodymas, kad bendruomenės idėja kuria miesto veidą ir jo istoriją.
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Didžio poeto atminimo įamžinimas Druskininkuose buvo bendras tikslas – prie jo prisidėjo ne tik druskininkiečiai, bet ir visos Lietuvos žmonės, verslo įmonės, mecenatai, kultūros bendruomenė ir poeto artimieji.
J. Marcinkevičiaus atminimui skirtą skulptūrą „Giedantis paukštis“ (skulptorius Vidmantas Gylikis, architektas Linas Krūgelis) buvo nuspręsta pastatyti istorinėje miesto vietoje – prie baigiamų įrengti Kultūros ir kongresų rūmų, šalia buvusios legendinės „Nemuno“ sanatorijos, atgijusios nauju apartamentų kompleksu. Skveras, kuriame pastatyta ši skulptūra, pavadintas J. Marcinkevičiaus vardu.
Nemunas ir „Giedantis paukštis“ tapo raktiniais žodžiais, kurie padiktavo ir skvero želdynų koncepciją – augalai ir reljefiniai kalneliai pratęsia Nemuno upės bangavimą, kuris vilnija per visą skvero teritoriją.
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Jį kuria smailiažiedžių lendrūnų, mėlynų atspalvių astrų, katžolių, katilėlių, šalavijų, žvaigždūnių siūbavimas, pavasarį poetiškai nuvilnija švelni narcizų banga, o želdyno gale – ryškus raudonųjų ežiuolių, saulainių, kraujažolių akcentas, lyg kvietimas užeiti į Kultūros ir kongresų rūmus.
Želdyne pasodinta virš 13 tūkst. daugiamečių ir virš 40 tūkst. svogūninių gėlių, žydintys magnolijų, obelų, ievų, tulpmedžio, šermukšnių medžiai, jaukius pasisėdėjimus apgaubia jazminų ir lanksvų masyvai.
Kuriant skverą išskirtinis dėmesys skirtas čia jau augusiems brandiems medžiams – jų šaknų zonose želdyno įrengimo darbai buvo atliekami rankiniu būdu, kad šaknys nebūtų pažeistos, medžiai augtų sveiki.
O visos šios banguojančios erdvės širdyje – J.Marcinkevičiaus atminimui skirta skulptūra „Giedantis paukštis“, kurio giesmės, kaip ir želdyno gėlynai, nuvilnija per visą teritoriją, kviesdamos harmoningam buvimui čia ir dabar bei primindamas, kad iš žmones vienijančios prasmingos idėjos gimsta ir gražesnė aplinka, ir stipresnis bendruomenės jausmas.
 
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
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