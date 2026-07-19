Grafų laikų prabanga ir egzotiniai medžiai: vieta, kuri nustebina net visko mačiusius

Grafo Potockio valdymo laikotarpiu XIX – XX a. buvo perstatyti ir pagrindiniai Zyplių dvaro rūmai, jie tapo puošnesni, įgavo originalių neobaroko formų.
Grafas Potockis buvo išsilavinęs ir pažangus dvarininkas. Parteryje priešais rūmus įrengė fontaną, per kanalus nutiesė tiltus.
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Šiuo metu parke auga nemažai vertingų rūšių medžių: platanalapiai ir sidabriniai klevai, paprastieji ir raudonieji ąžuolai, baltosios ir balzaminės tuopos, europiniai ir Sukačiovo maumedžiai, juodosios pušys, sidabriniai kėniai, karpotieji ir plaukuotieji beržai, kalninės guobos, kamštiniai skirpstai. Vakarinėje dalyje pasodinta apie 200 m ilgio balzaminių tuopų alėja.
Dvaro teritoriją riboja liepų, uosių, skroblų, ąžuolų alėjos. Parke augo Zyplių ąžuolas, tačiau 2008 m. sulaukęs apie 420 metų nugriuvo (kamieno apimtis – 630 cm, medžio aukštis – 34 m). Šis Zyplių ąžuolas buvo paskelbtas gamtos paminklu.
XIX a. vid. įkurtą Zyplių dvaro ansamblį sudaro 11 išlikusių pastatų. Šakių kultūros centro Lukšių padalinyje, veikiančiame centrinuose Zyplių dvaro rūmuose, nuolat eksponuojami kraštiečių bei Lietuvos ir užsienio šalių tautodailininkų bei menininkų darbai, organizuojamos laikinos tautodailininkų ir profesionalų autorinės parodos. Buvusiame dvaro mažajame svirne įkurta keramikos dirbtuvė.
Buvusiame vežiminės pastate veiklas vykdo Zanavykų muziejus. Jis kviečia pažinti XVIII a. pab. – XX a. pr. zanavykų istoriją, kultūrą ir buitį. Amatininkų name Zanavykų muziejaus pastangomis įrengtos modernios interaktyvios ekspozicijos, pristatančios tradicinius Sūduvos krašto amatus, organizuojami edukaciniai užsiėmimai.
Buvusioje Zyplių dvaro virtuvėje įsikūręs restoranas „Kuchmistrai“ – tai vieta, kur į darnią visumą susipina XIX a. vid. įkurto dvaro ansamblio istorija, senieji LDK virtuvės receptai, geriausios vietinės žaliavos ir zanavykiškas svetingumas. Vienoje iš Zyplių dvaro ansamblio oficinų atvertos analogų neturinčio viešbučio – „Zyplių dvaro oficina“ – durys.
Šiuo metu Zyplių dvaro ansamblyje „verda“ gyvenimas. Čia organizuojamos įvairios veiklos, vedamos pažintinės ekskursijos, organizuojamos edukacinės programos, parodos, koncertai. Vienas svarbiausių Šakių rajone – kasmetinis Beatričės vasaros muzikos festivalis.
Artimiausias festivalio koncertas Zyplių dvaro arklidžių galerijoje vyks liepos 18 d. – Martynas Levickis (akordeonas). Baigiamasis festivalio koncertas taip pat vyks Zyplių dvaro parko erdvėje rugpjūčio 30 d. – Geriausios Baladės. Jeronimas Milius (vokalas), Česlovas Gabalis (vokalas), Feliksas Zakrevskis (fortepijonas).
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