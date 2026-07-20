Mažas miestelis įrodė, kad laimę galima susikurti patiems: dabar čia yra vieta, apie kurią visi kalba

Viskas prasidėjo nuo Vandžiogalos gyventojų idėjų, užsidegimo ir tikėjimo savo jėgomis. Įsitraukę į Kauno rajono savivaldybės Dalyvaujamojo biudžeto programą, vandžiogaliečiai sugebėjo laimėti savivaldybės finansavimą net trims projektams. Miestelyje buvo suformuotos vaikų žaidimų, jaunimo ir aktyvaus poilsio erdvės, kurias vainikavo grindinis fontanas.
Vandžiogalos bendruomenė įrodė, kad parkas yra kur kas daugiau nei infrastruktūra. Vietos gyventojai įsitraukė į realius darbus: organizavo parko teritorijos tvarkymo ir takelių įrengimo talkas, sodino augalus. Pačių rankomis kurtas Laimės parkas yra saugomas, prižiūrimas ir mylimas.
Parkas yra suprojektuotas taip, kad jame gerai jaustųsi įvairių amžiaus grupių ir pomėgių žmonės.
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Vienintelis. Parko puošmena – grindinis „Svajonių fontanas“. Tai kol kas vienintelis Kauno rajone tokio tipo fontanas, karštomis vasaros dienomis džiuginantis spalvotais vandens purslais.
Romantiškas. Pasagėlės tvenkinio zona pasipuošė pergola, želdynais, mažaisiais fontanėliais ir išskirtinėmis kalvio sukurtomis sūpynėmis, kurios tapo romantiškų susitikimų ir ramaus poilsio vieta. Minimalistinis. Išvalytas ir kitas parko tvenkinys. Jo aplinka sutvarkyta pagal skandinaviško minimalizmo stilių, kuriame dominuoja vanduo, akmenys ir augalai.
Įtraukiantis. Sukurta aktyvaus laisvalaikio erdvė su išmaniaisiais suoliukais bei lauko žaidimų stalais, o mažiesiems įrengta saugi ir kūrybiškumą skatinanti žaidimų zona. Sporto entuziastus traukia krepšinio aikštelė ir lauko treniruoklių zona.
Gyvybingas. Parkas gyvas visais metų laikais – jame suformuotas kalniukas, nuo kurio vaikai gali čiuožinėti rogutėmis.
Vandžiogalos Laimės parkas nuolat tobulinamas ir turtinamas. Šiuo metu vyksta lauko scenos ir amfiteatro atnaujinimo darbai, todėl ateityje čia virs dar aktyvesnis kultūrinis gyvenimas. Turtingą praeitį menančioje daugiakultūrėje Vandžiogaloje ateityje atsiras ir istorinės atminties akcentų. Šio nedidelio miestelio bendruomenės projektai įrodo, kad ir nutolusiose vietovėse galima sukurti jaukių, įtraukiančių erdvių, kurios gerina gyvenimo kokybę ir skatina didžiuotis savo kraštu.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.