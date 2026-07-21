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„Darnu Group“ baigė pirmąjį sostinės K. Jelskio gatvės rekonstrukcijos etapą

2026 m. liepos 21 d. 10:21
Nekilnojamojo turto plėtros bendrovė „Darnu Group“ baigė pirmąjį sostinės K. Jelskio gatvės rekonstrukcijos etapą šalia plėtojamo „Sakų“ kvartalo. Šiuo etapu taip pat suformuota centrinė kvartalo aikštė su fontanu, poilsio bei laisvalaikio erdvėmis ir komercinėmis zonomis. Į gatvės infrastruktūros atnaujinimą ir naujos sukūrimą bendrovė jau investavo daugiau nei 1,2 mln. eurų.
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„Teritorija aplink mūsų vystomą „Sakų“ kvartalą įgyja naują veidą ir tampa gerokai funkcionalesnė bei patogesnė. Iki rekonstrukcijos ši K. Jelskio gatvės atkarpa nebuvo pritaikyta saugiam ir patogiam judėjimui – čia trūko pėsčiųjų infrastruktūros, apšvietimo bei saugių jungčių pėstiesiems ir dviratininkams. Jau pirmojo etapo metu dalyje K. Jelskio gatvės šios opios problemos išspręstos atnaujinus ir geriau eismui pritaikius važiuojamąją dalį bei įrengus želdinių juosta atskirtus pėsčiųjų bei dviračių takus“, – komentuoja „Darnu Group“ pardavimų ir nuomos vadovas Mykolas Čiplys.
Pirmojo etapo metu buvo rekonstruota K. Jelskio gatvės atkarpa nuo sankryžos su Parodų gatve iki sankryžos su Šaltūnų gatve. Taip pat sutvarkytas akligatvis. Rekonstrukcijos metu įrengta 6,5 metro pločio dviejų eismo juostų gatvė, nauji pėsčiųjų šaligatviai, dviračių takų jungtys, gatvės apšvietimas, želdiniai bei mažosios architektūros elementai.
Kartu su pirmuoju rekonstrukcijos etapu šalia atnaujintos gatvės, „Sakų“ kvartalo teritorijoje, buvo suformuota ir apie 780 kv. m ploto centrinė kvartalo aikštė, kuri bus atvira tiek kvartalo gyventojams, tiek visiems miestiečiams. Joje įrengtos komercinės ir rekreacinės zonos, dekoratyvinis fontanas bei gausūs želdynai. Aikštė pritaikyta tiek kasdieniam gyventojų poilsiui, tiek aktyviam judėjimui – teritorijoje integruoti pėsčiųjų ir dviračių takai, besidriekiantys iki pat Neries upės.
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Gatvės rekonstrukciją planuojama užbaigti šių metų rudenį, iš viso per du darbų etapus bus rekonstruotas beveik 1 km K. Jelskio gatvės nuo sankryžos su Parodų g. iki Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio ruožas.
Taip pat iš viso bus įrengti daugiau nei 1,7 km sieksiantys pėsčiųjų takai iš abiejų gatvės pusių, beveik 400 m dviračių takų, gatvės apšvietimas. Numatoma, kad pėsčiųjų ir dviračių takai drieksis iki pat Vilniaus miesto savivaldybės planuojamo tilto per Nerį.
Šiuo metu plėtojami du „Sakų“ projekto etapai. Pirmasis jų, 306 butų etapas, kylantis ant Neries kranto, bus užbaigtas jau šį rudenį.
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