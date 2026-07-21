Estijoje parduotas brangiausias butas istorijoje – tačiau Lietuvoje už būstą sumokėta dar daugiau

Apartamenta bus įrengti Talino Voltos kvartale statomo projekto „Volta SKAI“ antrajame bokšte. Būstas užims visą pastato aukštą, o jo gyvenamasis plotas viršys 340 kv. metrų. Interjeras bus kuriamas pagal individualius pirkėjo pageidavimus, o pirmuosius šio bokšto būstus planuojama baigti 2027 metų pradžioje.
Prie apartamentų priklausys maždaug 300 kv. metrų terasa, iš kurios atsivers 360 laipsnių panorama į Talino senamiestį, miesto bokštus ir jūrą. Kas įsigijo rekordinės vertės apartamentus, neskelbiama.
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Rekordinis sandoris buvo sudarytas dar prieš prasidedant viešai prekybai butais ir komercinėmis patalpomis antrajame „Volta SKAI“ bokšte.
Jame suplanuotas 41 butas, kurių bendras plotas sieks 3429 kv. metrus, ir 13 biurams, paslaugoms ar prekybai skirtų patalpų, užimsiančių 918 kv. metrų.
Butų plotas šiame bokšte svyruos nuo maždaug 45 iki 170 kv. metrų, o jų kainos prasidės nuo 249,9 tūkst. eurų.
Gyventojams žadami stikliniai balkonai ir terasos, dizainerių kurtas vestibiulis bei ant stogo įrengtas parkas su poilsio zonomis, vaikų žaidimų aikštelėmis ir vaizdu į jūrą.
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„Endover“ vadovas Roulas Tuttas teigė, kad projekto pardavimo rezultatai rodo, jog paklausa kokybiškam būstui patraukliose ir vertę auginančiose miesto dalyse išlieka net sudėtingesniu laikotarpiu.
Du dvylikos aukštų bokštai
„Volta SKAI“ projektą sudarys du 12 aukštų pastatai, kurių bendras plotas sieks apie 18,6 tūkst. kv. metrų. Juose iš viso numatyta įrengti 111 butų ir komercinių patalpų. Apie dviejų aukštybinių pastatų statybas istoriniame Voltos kvartale buvo paskelbta dar 2025 metais.
Antrajame bokšte numatyti aukštesni – kai kur iki 3,8 metro – butų kambariai. Taip pat siūlomi didesni keturių kambarių šeimoms skirti būstai, kurių plotas sieks nuo 112 iki 170 kv. metrų.
Investuotojams suplanuoti mažesni, nuo maždaug 44 kv. metrų ploto, butai ir komercinės patalpos.
Didžioji dalis išskirtinių būstų viršutiniuose pastato aukštuose, pasak plėtotojo, jau turi pirkėjus. Neparduotas likęs tik vienas tokio tipo butas.
Pirmuosius butus „Volta SKAI“ komplekse ketinama baigti 2026 metų rudenį, o pirmieji antrojo bokšto būstai turėtų būti parengti 2027 metų pradžioje.
Lietuvoje parduotas dar brangesnis butas
Vis dėlto Estijos rekordas neprilygo brangiausiam viešai paskelbtam buto sandoriui Lietuvoje. 2025 metų pabaigoje Vilniuje, Aguonų gatvėje esančiame projekte „Miesto vilos“, 325 kv. metrų ploto būstas parduotas už 4,4 mln. eurų. Vienas jo kvadratinis metras kainavo apie 13,5 tūkst. eurų. Sandoris įvardytas brangiausiu viešai paskelbtu pirminės rinkos buto pardavimu Lietuvoje.