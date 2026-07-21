Kaimo žmonės padarė tai, ko ilgai nebuvo: apleista vieta virto traukos centru

Pagrynių kaimo bendruomenės iniciatyva, bendradarbiaujant su Šilutės rajono savivaldybe, ši teritorija virto gyva, visiems atvira viešąja erdve. Čia įrengta vaikų žaidimų aikštelė su saugia liejama gumine danga, jaunimo sporto zona su treniruokliais ir skersiniais, poilsio vietos su suoliukais, dviračių stovai, apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros, sutvarkyta aplinka.
Kuriant šią erdvę buvo siekiama ne tik įrengti patogią laisvalaikio infrastruktūrą, bet ir išsaugoti didžiausią vietos vertybę – brandžius medžius bei natūralią žaliąją aplinką. Todėl laisvalaikio zona harmoningai įsiliejo į kraštovaizdį ir šiandien primena jaukų parką, kuriame malonu būti visais metų laikais.
Teritorija suskirstyta į tris funkcines zonas: mažiausiems vaikams įrengta saugi žaidimų erdvė, vyresniems – didesni žaidimų įrenginiai, o jaunimui – sporto zona. Toks sprendimas leidžia skirtingo amžiaus gyventojams vienu metu saugiai ir patogiai leisti laiką toje pačioje erdvėje.
Susiję straipsniai
Ši vieta tapo traukos centru visai bendruomenei. Čia renkasi šeimos, jaunimas ir vyresnio amžiaus gyventojai – pasivaikščioti, pabendrauti, sportuoti ar tiesiog pasidžiaugti jaukia aplinka. Bendruomenės iniciatyva, bendradarbiaujant su vietos verslu, teritorijoje įrengtas ir lauko stalo teniso stalas, dar labiau praturtinęs aktyvaus laisvalaikio galimybes.
Šiandien tai – pagrindinė Pagrynių bendruomenės susibūrimų vieta. Šiandien čia vyksta bendruomenės renginiai, vaikų šventės, sportinės veiklos, susitinka skirtingų kartų žmonės. Vaikai saugiai žaidžia gryname ore, jaunimas sportuoja, o tėvai ir seneliai leidžia laiką kartu.
Šis projektas – puikus pavyzdys, kiek daug gali bendruomenė, kai ją vienija bendra idėja ir tikslas. Suvienijus bendruomenės iniciatyvą, Šilutės rajono savivaldybės palaikymą ir vietos verslo indėlį, pavyko sukurti šiuolaikišką, gyvą ir visiems atvirą laisvalaikio erdvę. Tačiau svarbiausias projekto rezultatas – ne nauji įrenginiai ar sutvarkyta teritorija. Didžiausia projekto vertė – tai, kad Pagryniuose atsirado vieta, kur žmonės kasdien susitinka, bendrauja ir leidžia laiką kartu. Čia stiprėja bendruomenės ryšiai, skatinamas vaikų ir jaunimo užimtumas, o žalioji viešoji erdvė tapo neatsiejama kaimo gyvenimo dalimi. Tai investicija ne tik į aplinką, bet pirmiausia – į žmones ir jų gyvenimo kokybę.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.