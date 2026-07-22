Hitlerio gimtasis namas už 20 mln. eurų pakeistas iš pagrindų – nauja paskirtis siunčia aiškią žinią

Pastato restauravimas kainavo apie 20 mln. eurų.
Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
Namas, kuriame 1889 m. balandžio 20 d. gimė A. Hitleris, ilgą laiką buvo privačių asmenų nuosavybė. 2017 m. po teisinio ginčo pastatas buvo konfiskuotas.
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Ekspertų komisija atmetė galimybę jį nugriauti ar paversti muziejumi, vietoj to rekomendavusi pertvarkyti pastatą taip, kad būtų kuo sunkiau jį atpažinti.
A. Hitlerio gimimo vieta nuolat pritraukdavo kraštutinių dešiniųjų ekstremistų dėmesį. Valstybė taip pat mano, kad naudinga pastatą paversti policijos nuovada, nes įtartinus asmenis bus galima iškart vietoje patikrinti.
A. Hitleris sukėlė Antrąjį pasaulinį karą, per kurį žuvo mažiausiai 60 mln. žmonių. Per Holokaustą taip pat buvo nužudyta apie 6 mln. žydų vyrų ir moterų.