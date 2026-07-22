BūstasNekilnojamasis turtas

Hitlerio gimtasis namas už 20 mln. eurų pakeistas iš pagrindų – nauja paskirtis siunčia aiškią žinią

2026 m. liepos 22 d. 08:46
Name, esančiame Braunau prie Ino miestelyje Austrijoje, kuriame gimė Adolfas Hitleris, po keletą metų trukusių renovacijos darbų bus atidaryta policijos nuovada – toks sprendimas priimtas siekiant užkirsti kelią nesibaigiančiam neonacistų susidomėjimui šiuo pastatu, esančiu prie sienos su Bavarija.
Daugiau nuotraukų (4)
Pastato restauravimas kainavo apie 20 mln. eurų.
Planuojama, kad šiame komplekse, kuriam taip pat priklauso pagalbiniai pastatai ir kiemas, įsikurs rajono policijos komisariato bei vietos policijos inspekcijos pareigūnai.
Namas, kuriame 1889 m. balandžio 20 d. gimė A. Hitleris, ilgą laiką buvo privačių asmenų nuosavybė. 2017 m. po teisinio ginčo pastatas buvo konfiskuotas.
Susiję straipsniai
Graži idėja, miglota istorija: Vilniuje bręsta sprendimas, kurio centre – vienas skveras

Graži idėja, miglota istorija: Vilniuje bręsta sprendimas, kurio centre – vienas skveras

Kaune parduodamas įžymybės namas: renkantis pirkėją lems ne vien kaina

Kaune parduodamas įžymybės namas: renkantis pirkėją lems ne vien kaina (5)

Stasio Povilaičio namai Palangoje vis dar laukia pirkėjo – paskelbta nauja kaina

Stasio Povilaičio namai Palangoje vis dar laukia pirkėjo – paskelbta nauja kaina (10)

Ekspertų komisija atmetė galimybę jį nugriauti ar paversti muziejumi, vietoj to rekomendavusi pertvarkyti pastatą taip, kad būtų kuo sunkiau jį atpažinti.
A. Hitlerio gimimo vieta nuolat pritraukdavo kraštutinių dešiniųjų ekstremistų dėmesį. Valstybė taip pat mano, kad naudinga pastatą paversti policijos nuovada, nes įtartinus asmenis bus galima iškart vietoje patikrinti.
A. Hitleris sukėlė Antrąjį pasaulinį karą, per kurį žuvo mažiausiai 60 mln. žmonių. Per Holokaustą taip pat buvo nužudyta apie 6 mln. žydų vyrų ir moterų.
AustrijaAdolfas HitlerisPolicija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.