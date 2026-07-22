Nuvyko į Siciliją išsiaiškinti tiesos apie namus už 1 eurą

Pirmoji stotelė buvo Sambuca di Sicilia – miestelis, kuris 2016 m. buvo pripažintas gražiausiu Italijos kaimu. Dėl didelio amerikiečių susidomėjimo jis net pramintas „Mažąja Amerika“. Vis dėlto čia paaiškėjo pirmasis niuansas – nors namai oficialiai siūlomi už 1 eurą, jie parduodami aukciono principu.
Pirkėjai teikia pasiūlymus, o laimi didžiausią kainą pasiūlęs žmogus. Todėl daugelis namų realiai parduodami už maždaug 5 tūkst. eurų.
Vietinė nekilnojamojo turto agentė pasakojo, kad susidomėjimas buvo milžiniškas – į miestelį kasdien atvykdavo dešimtys žmonių iš viso pasaulio. Vienas ryškiausių pavyzdžių – amerikietė Meredith, kuri namą įsigijo už maždaug 5 tūkst. eurų. Vėliau ji nupirko ir gretimą apleistą pastatą, o visai rekonstrukcijai išleido beveik pusę milijono JAV dolerių.
Susiję straipsniai
Šiandien ji turi apie 280 kvadratinių metrų namus ir laiką dalija tarp Sicilijos bei JAV.
Po apsilankymo Sambucoje keliautojas išvyko į kitą Sicilijos miestelį – Mussomeli, kuriame situacija kitokia.
Čia kai kuriuos namus iš tiesų galima įsigyti už simbolinį 1 eurą be aukciono. Vietinė agentė Natalie jam parodė keturis objektus – du kainavo vos po eurą, o dar du buvo geresnės būklės ir parduodami brangiau.
Pirmasis aplankytas namas turėjo tris aukštus, tačiau buvo akivaizdžiai apleistas – kai kur net buvo pavojinga vaikščioti dėl prastos perdangų būklės. Būtent tai ir yra pagrindinė tokių programų sąlyga – pirkėjas įsipareigoja pastatą suremontuoti.
Nors įsigijimo kaina simbolinė, didžiausios išlaidos prasideda vėliau.
Norėdamas parodyti, kuo gali virsti toks pirkinys, Benas susitiko su britu Summeriu, kuris Mussomelyje nusipirko net keturis tarpusavyje sujungtus namus. Už visą kompleksą jis sumokėjo apie 10 tūkst. eurų. Jo teigimu, toks sprendimas buvo net naudingesnis nei pirkti keturis atskirus vieno euro namus, nes administraciniai mokesčiai mokami kiekvienam objektui atskirai.
Nors renovacija dar nebaigta, vyras jau įrengė šešis ar septynis kambarius, tačiau darbų liko dar maždaug dvylikoje. Iš viso pastate – net 17 kambarių.
„Kai gavau nuosavybės dokumentus, supratau, kad nusipirkau kur kas daugiau, nei maniau. Net nežinojau, kad visa tai priklauso man“, – pasakojo jis.
Įdomiausia, kad daugiau nei šimtmetį tuščiuose namuose jis rado istorinių daiktų – senovinę Fortūnos statulėlę, paukščių girdyklą ir net 1916 metų laikraščių.
Tačiau didžiausią įspūdį jam paliko ne pats namas, o bendruomenė. Anot Summerio, kaimynai nuolat užsuka pabendrauti, o vietiniai gyventojai neretai atneša naminio maisto.
Aplink gyvena žmonės iš Airijos, Lenkijos, Vengrijos, Jungtinės Karalystės ir JAV, todėl kvartalas tapo tarptautine bendruomene.
Po kelių dienų Sicilijoje Benas prisipažino, kad atvyko nė negalvodamas apie nekilnojamojo turto pirkimą, tačiau nuomonę pakeitė. Jo teigimu, tokie namai galėtų tapti puikiais atostogų namais arba investicija į trumpalaikę nuomą. Vis dėlto jis pabrėžia, kad simbolinis 1 euras – tik pradžia, nes norint įsikelti teks investuoti gerokai daugiau į kapitalinį remontą.
SicilijaItalijatinklaraštis
Rodyti daugiau žymių