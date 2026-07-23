Kaip pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, liepos 22 d. apie 23 val. 44 min. Kauno ugniagesiai buvo iškviesti į Zapyškio seniūniją, Jadagonių kaimą, Upio al. Buvo pranešta, kad dega dirbtuvės.
Atvykus ugniagesiams, atvira liepsna degė vieno aukšto mūrinis ūkinis pastatas, stogas buvo sukritęs. Iš pastato ugniagesiai išnešė keturis dujų balionus. Per gaisrą sudegė visos degiosios medžiagos, mūrinės pastato sienos buvo nugriautos. Ūkiniame pastate buvo įrengtos skulptoriaus dirbtuvės.
D. Sodeika gyvena miške, vos už 20–30 metrų nuo dirbtuvių. Pamatęs liepsnas jis iš pradžių pats puolė gesinti gaisrą. Vėliau atvykę ugniagesiai, pasak skulptoriaus, dirbo labai profesionaliai ir greitai ugnį užgesino. Žmonės per nelaimę nenukentėjo.
Vaizdai iš įvykio vietos: Vilniaus r. sprogus dujų balionui kilo gaisras dviejų aukštų name
Pasak D. Sodeikos, gaisras kilo dėl krosnies ir netinkamo jos naudojimo.
„Jeigu tik žinotum, kur krisi, pasidėtum pagalvę“, – atsiduso menininkas.
Išsilydė net bronzinės skulptūros
Po nelaimės, D. Sodeika jaučiasi, kaip naujai gimęs: „ Praradau vtechnines galimybes daryti skulptūras, įgyvendinti savo sumanymus. Toks dabar yra pagrindinis jausmas“.
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Ugnis sunaikino viską, kas buvo dirbtuvių viduje – kūrinius, formas, įrankius, įrenginius ir tuo metu įgyvendintus projektus.
„Visas mano kūrybinis gyvenimas sudegė šitoje vietoje. Plaktukai sudegė, net bronzinės skulptūros išsilydė“, – sakė D. Sodeika.
Pasak jo, tuo metu įgyvendinti projektai prarasti negrįžtamai.
„Per daugelį metų buvo suformuotos man patogios dirbtuvės, sukaupti įrenginiai. Tai buvo dalis manęs. Skulptūra yra materialus daiktas, bet įrankia yra viskas, jie leido man save realizuoti kaip skulptoriui. Dabar nieko neliko“, – kalbėjo D. Sodeika.
Nuostoliai – mažiausiai 100 tūkst. eurų
Skulptorius skaičiuoja, kad gaisro padaryti nuostoliai siekia mažiausiai 100 tūkst. eurų. Ir jokių galimybių atkurti dirbtuves jis nemato.
Daugiau nei tris dešimtmečius kurta jo darbo vieta menininkui buvo ne tik pastatas. Jas pasistatė 1993–1994 metais už neįprastai susiklosčiusio užsakymo pinigus.
D. Sodeika pasakojo tuo metu jau buvęs sukūręs skulptūrą Glazove veikusiai gamyklai. Kūrinys turėjo stovėti prie raketas gaminusios įmonės.
Tačiau JAV prezidentui Ronaldui Reaganui ir Sovietų Sąjungos vadovui Michailui Gorbačiovui pasirašius Vidutinio ir trumpesniojo nuotolio branduolinių pajėgų sutartį , gamykloje prasidėjo konversija.
Pasak skulptoriaus, karinė gamyba buvo keičiama civiline, o įmonė ėmė gaminti buities reikmenis, tarp jų – puodus. Skulptūra užsakovams tapo nebereikalinga, tačiau už atliktą darbą D. Sodeikai buvo sumokėta.
Kūrinys liko Lietuvoje, o vėliau, padedant galerijai, buvo parduotas ir iškeliavo į Vokietiją.
Taip už tą patį kūrinį skulptoriui buvo sumokėta du kartus. Už šiuos pinigus jis miške šalia namų pasistatė dirbtuves, kuriose kūrė daugiau nei tris dešimtmečius.
Sukūrė Vytautui Kernagiui skirtą suoliuką
D. Sodeika yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, kuriantis skulptūras, instaliacijas ir scenografijos darbus.
2004 metais jis tapo parodos „Geriausias 2003-iųjų metų kūrinys“ laureatu už skulptūrą „Kentauras“.
Kartu su architektu Rimvydu Kazicku jie sukurė bronzinį suoliuką Vytautui Kernagiui atminti, stovintį prie Lukiškių aikštės Vilniuje.
Menininkas taip pat yra surengęs personalinių parodų, kūręs viešosioms erdvėms skirtus darbus ir didelės apimties instaliacijas.
Apie pagalbą kol kas nepajėgia galvoti
Paklaustas, kaip norintys žmonės galėtų jam padėti, D. Sodeika sakė šiuo metu apie tai nepajėgiantis galvoti.
„Nenoriu žmonių apkrauti savo rūpesčiais“, – sakė žinomas skulptorius.
GaisrasKauno rajonasDanielius Sodeika
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