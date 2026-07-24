Kauno centre kils išskirtiniai daugiabučiai: pasaulinės architektūros žvaigždėms tai – pirmasis projektas Lietuvoje

Statybų pradžią planuoja metų pabaigoje
„Beveik vienu metu pradėsime dviejų gyvenamųjų projektų plėtrą, kurtų bendradarbiaujant su tarptautiniais architektūros partneriais. Būtent tokia užduotis – ryški, išskirtinė ir tuo pat metu funkcionali architektūra lydi visus „Nemunaičių“ kvartalo pastatus. Metų pabaigoje, kartu su planuojama statybų pradžia, „Nemunaičiuose“ rinkai pasiūlysime daugiau nei 100 aukštos klasės butų.
Projektą su SHL komanda kūrėme atsižvelgdami į mažiausias tos vietos detales – nuo ryšio su Nemunu bei Bokšto aikšte iki gyventojų privatumo ir patogumo balanso“, – sako „Nemunaičius“ plėtojančios įmonės „Urban LIVE“ NT plėtros vadovė Ernesta Railė.
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Daugiau kaip 10 tūkst. kv. m bendro ploto turinčiame 5–7 aukštų gyvenamajame komplekse suplanuoti 104 aukštesnės klasės būstai. „SBA Urban“ rinkai pasiūlys tiek kompaktiškų vieno kambario, tiek erdvių trijų miegamųjų būstų, kurių plotai sieks nuo 27 iki 84 kv. m plotą. Dalį jų bus galima sujungti į dar erdvesnius keturių ar penkių miegamųjų apartamentus. Pirmuosiuose aukštuose, kurie atsiveria į Bokšto aikštę ir Nemuno krantinę, numatytos komercinės erdvės, skirtos kavinėms, paslaugoms ir bendruomeninėms veikloms.
Pasak E. Railės, statybų leidimą projektui tikimąsi gauti dar šį rudenį, o statybų darbus pradėti iki metų pabaigos. Panašiu metu kitoje Bokšto aikštės pusėje „SBA Urban“ ketina pradėti ir olandų architektų biuro MVRDV projektuoto komplekso statybas. Tai leis vienu etapu įrengti pagrindinę kvartalo aikštę bei modernizuoti Nemuno krantinę, kurios atnaujinimo projektą ruošiame kartu su tarptautine urbanistų komanda „PUPA“.
Įkvėpimas iš Kauno modernizmo tradicijos
Projektą kūrę architektai įkvėpimo sėmėsi iš Kauno modernizmo architektūros. Pastatų proporcijose, fasadų ritmikoje ir medžiagiškume atsispindi tarpukario architektūros principų interpretacija, papildyta šiuolaikiniais sprendimais ir glaudžiu ryšiu su Nemuno pakrante.
„Naujasis „Nemunaičių“ etapas tęsia mūsų viziją kurti gyvybingą, darniai integruotą miesto kvartalą, kuriame gyvenamoji aplinka, viešosios erdvės ir gamta papildo viena kitą. Kartu su „SBA Urban“ siekėme sukurti vietą, kuri būtų patogi kasdieniam gyvenimui ir kartu prisidėtų prie Kauno, kaip modernaus, šiuolaikiško ir patrauklaus miesto, augimo,“ – sako SHL partneris ir vyriausiasis architektas Mads Kaltoft.
Pasak E. Railės, projekto architektūrinę idėją sustiprina ilgaamžių medžiagų pasirinkimas ir pagarbus dialogas su Kauno architektūros tradicija.
„Projekto išskirtinumą kuria ilgaamžės, natūralios medžiagos ir subtilios nuorodos į Kauno modernizmo architektūrą. Klinkerio fasadai, tonuoto betono detalės ir tamsūs langų rėmai suteiks pastatams vientisą charakterį, o centrinėje kvartalo dalyje įrengtas žalias vidinis kiemas su natūralistiniais želdynais taps jaukia erdve gyventojams visais metų laikais“, – sako E. Railė.
„Schmidt Hammer Lassen Architects“ (SHL) – viena žinomiausių Skandinavijos architektūros studijų, įkurta Danijoje. Ji garsėja atvirais, natūralios šviesos kupinais ir visuomenei draugiškais pastatais, įgyvendintais įvairiose pasaulio šalyse. Studijos projektuose ypatingas dėmesys skiriamas socialiniam tvarumui, žmogaus santykiui su aplinka ir vietos bendruomenės poreikiams.