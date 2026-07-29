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Baigiasi legendinio „Versalio“ atnaujinimo darbai – atsivėrė remontuojamo pastato fasadas

2026 m. liepos 29 d. 11:58
Kauno centre iš naujo atgimsta tarpukariu plačiai garsėjęs „Versalio“ pastatas. Panašu, kad statybos darbai artėja prie pabaigos – pasitraukus statybinėms konstrukcijoms atvertas atnaujintas istorinio pastato fasadas.
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Laisvės alėjoje 88 esantis pastatas pirmą kartą duris pravėrė dar 1897 metais. Pagal architekto Nikolajaus Andrejevo projektą kurto pastato pirmajame aukšte veikė restoranas bei kelios parduotuvės, o antrame buvo įrengtas „Versalio“ viešbutis.
Fasadai atnaujinami ir atkuriami pagal originalų 1897 metų projektą.
Kaip rašoma „Versalio“ rekonstravimo projekte, pastatų kompleksą sudarys 6688 kv. metrų bendrojo ploto.
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Didžiausią jo dalį – beveik pusę, arba 48 proc., – sudarys atgimstantis viešbutis. Viršutiniuose aukštuose numatyti modernūs butai, kurie užims apie 33 proc. ploto, o likusius 19 proc. – pirmajame aukšte iš Laisvės alėjos ir Vasario 16-osios gatvės pusės įsikursiančios parduotuvės bei kavinės.
Projekte numatyta, kad po pastatu bus įrengta 48 vietų automobilių saugykla ir 16 vietų dviračiams, taip atlaisvinant vidinį kiemą pėstiesiems.
Prie ambicingo komplekso prikėlimo naujam gyvenimui prisidėjo ir ilgametis Kauno „Žalgirio“ kapitonas Paulius Jankūnas. Prieš kelerius metus įsigijęs šį objektą, jis suderino reikiamus leidimus bei pritraukė investuotojus.
Laisvės alėjos 88 adresu registruota įmonė „Kauno Versalis“. 50 proc. jos akcijų netiesiogiai valdo P. Jankūnas. Likusią pusę netiesiogiai dalijasi šeši akcininkai: Mindaugas Velička, Lukas Narkevičius, Donatas Miškinis, Jurgis Jasinskas ir Antanas Etneris su sutuoktine.
Istorinė Kauno elito vieta
Daugiau nei prieš šimtą metų duris pravėręs „Versalio“ restoranas tarpukariu garsėjo europinio stiliaus interjeru bei svečius viliojo vienintele laikinojoje sostinėje besisukančia šokių aikštele.
Antrajame aukšte veikė to paties pavadinimo viešbutis, kurio kambarius dažniausiai nuomojosi į Kauną atvykę užsieniečiai.
Tarpukariu „Versalyje“ nuolat rinkdavosi laikinosios sostinės menininkai, teatralai, literatai ir elito atstovai.
Restoranas lankytojams siūlydavo itin įvairią programą – nuo romansų vakarų iki amerikietiškojo akrobatinio baleto pasirodymų.
Veikė ir biliardas, kabaretas-varjetė. Savo karjerą šiame restorane pradėjo žymus estrados dainininkas Antanas Šabaniauskas.
Nuo 1933 metų lapkričio „Versalyje“ koncertavo Valstybės teatro baleto artistų trio, restoranas garsėjo ir dažnais užsienio menininkų pasirodymais.
Manoma, kad „Versalio“ viešbutis buvo viena iš vietų, kur pirmą kartą suskambo į Lietuvą iš Vakarų Europos didmiesčių atkeliavusi tango melodija.
VersalisrestoranasKaunas
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