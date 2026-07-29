Vyras metus slapta keitė savo kiemą: rezultatas pribloškė visus – sunku patikėti, kad tai ne Graikija

48 metų turinio kūrėjas Michaelis Scherreris, gyvenantis netoli Bodeno ežero, kieme įrengė vietą, kuri primena saulėtą Viduržemio jūros kurortą. Maždaug 23 kv. metrų ploto teritorijoje atsirado balti nameliai, mėlynos detalės, akmenimis grįsti takai ir nedidelis baras.
Vyras pasakojo iš pradžių norėjęs sukurti jaukią erdvę, kurioje galėtų susitikti ir pabendrauti su klientais. Graikijos temą jis pasirinko baigęs kitą sudėtingą projektą – pasakų alėją.
„Baltos ir mėlynos spalvos atrodė paprastesnis sprendimas, be to, jos puikiai derėjo tarpusavyje, todėl pasirinkome būtent tokią temą“, – teigė M. Scherreris.
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Vis dėlto darbai užtruko ilgiau, nei buvo planuota. Projektą ne kartą pristabdė prastos oro sąlygos ir Šveicarijoje galiojantys statybų reikalavimai. Vyrui teko pasirūpinti reikiamais leidimais, o dalį darbų atidėti iki palankesnio sezono.
Pasak kiemo šeimininko, vasarą įžengus į miniatiūrinį miestelį apima jausmas, tarsi būtum persikėlęs į Graikiją. Ypač tokį įspūdį sustiprina baras, įrengtas taip, kad lankytoją iš visų pusių suptų balti fasadai ir mėlynos detalės.
Neįprasta erdvė greitai tapo populiari tarp šeimos draugų ir pažįstamų. Jie čia fotografuojasi, o nuotraukomis socialiniuose tinkluose net sugeba įtikinti kitus, kad iš tiesų išvyko atostogų.
M. Scherreris pasakojo, kad jo sesuo kartą paskelbė tokių nuotraukų, o grįžusi į darbą sulaukė kolegų klausimų, kaip praleido savaitgalį Graikijoje.
Tuo vyro planai nesibaigia. Viename iš nedidelių namelių jis svarsto įrengti lovą ir sukurti svečių kambarį, kuriame galėtų apsistoti lankytojai.
Savo kiemą šveicaras keičia jau kelerius metus. Greta graikiško miestelio jis yra sukūręs japonišką sodą su akmenimis ir klevais, o ateityje planuoja įrengti žvejų kaimelį bei daugiau erdvių svečiams.
Tarp ambicingesnių sumanymų – piratų laivas. Vyras taip pat neatmeta galimybės vieną dieną kieme atkurti namą iš populiaraus televizijos serialo „Draugai“.