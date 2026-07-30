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Iš pirmo žvilgsnio – ramus parkas, tačiau kiekvienas jo takas mena šiurpią tragediją

2026 m. liepos 30 d. 14:39
Lrytas.lt
Muziejaus „Dingęs štetlas“ Prisiminimų parkas Šeduvoje – tai atminties, gamtos ir atsinaujinimo erdvė, skirta Šeduvos žydų bendruomenės istorijai įamžinti.
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Parko idėja gimė iš tragiškų 1941 m. rugpjūčio įvykių, kai Šeduvos žydai buvo įkalinti gete, o vėliau išvežti į Liaudiškių mišką, kur įvyko žudynės. Parko planas subtiliai mena šią istoriją – lankytojo kelias vingiuoja per beržų alėją, pievas, šlapynes, vaismedžių sodą ir muziejaus sodus.
Parką sukūrė Šveicarijos kraštovaizdžio architektūros bendrovė „Enea Landscape Architecture“, siekdama sujungti memorialinę prasmę, ekologinį jautrumą ir estetinę darną.
Teritorijoje pasodinta daugiau kaip 160 vietinių medžių, atkurtos natūralios augalų bendrijos, sukurtos buveinės biologinei įvairovei ir erdvės ramiam apmąstymui.
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Šis parkas ypatingas tuo, kad kraštovaizdis tampa istorijos pasakotoju – augalai, takai ir erdvės padeda išsaugoti dingusios Šeduvos žydų bendruomenės atminimą bei pagerbti žuvusiuosius.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.
Dingęs štetlasŠeduvaŽalioji erdvė

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