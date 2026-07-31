Pakeliui į pajūrį verta išsukti iš kelio: čia atsiveria įspūdingi septyni Nemuno vingiai

Parką papildė du kupolai, kuriuose bet kokiu oru gali vykti kineziterapijos, ergoterapijos ir mankštų užsiėmimai, sielovados susitikimai, bendruomenės renginiai bei kita sveikatinimo veikla.
Projektas sujungė išskirtinį Vilkijos kraštovaizdį, sveikatos priežiūrą ir bendruomenės gyvenimą. Sukurta daugiafunkcė žalioji erdvė poilsiui, judėjimui, bendravimui ir emocinei gerovei.
Ji parodo, kaip gydymo įstaigos teritorija gali tapti visam miestui atvira, žmonėms draugiška ir sveikimą papildančia aplinka.
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Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.