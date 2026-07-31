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Pakeliui į pajūrį verta išsukti iš kelio: čia atsiveria įspūdingi septyni Nemuno vingiai

2026 m. liepos 31 d. 14:34
Lrytas.lt
Šalia Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) esantis parkas 2024–2026 m. etapais atnaujintas ir atvertas pacientams, jų artimiesiems, Vilkijos bendruomenei bei miesto svečiams. 2024 m. parko teritorijoje buvo atlikti želdinių genėjimo darbai, 2025 m. įrengta lauko terasa pacientų užimtumui ir reabilitacinei veiklai, o 2026 m. ji pratęsta iki Nemuno atodangos, nuo kurios atsiveria išskirtinė septynių Nemuno vingių panorama.
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Parką papildė du kupolai, kuriuose bet kokiu oru gali vykti kineziterapijos, ergoterapijos ir mankštų užsiėmimai, sielovados susitikimai, bendruomenės renginiai bei kita sveikatinimo veikla.
Projektas sujungė išskirtinį Vilkijos kraštovaizdį, sveikatos priežiūrą ir bendruomenės gyvenimą. Sukurta daugiafunkcė žalioji erdvė poilsiui, judėjimui, bendravimui ir emocinei gerovei.
Ji parodo, kaip gydymo įstaigos teritorija gali tapti visam miestui atvira, žmonėms draugiška ir sveikimą papildančia aplinka.
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Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
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VilkijaŽalioji erdvė

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