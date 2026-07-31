Už milijoninio turto – paini 20 metų istorija: namas ant Kuršių marių kranto atsidūrė varžytinėse

Uostamiesčio antstolio Mindaugo Mažrimo kontora aukcione bando parduoti 1,27 hektaro ploto žemės sklypą ant Kuršių marių kranto su jame esančiu beveik 250 kvadratinių metrų ploto namu Svencelėje. Šis turtas priklauso Klaipėdos rajono nekilnojamojo turto bendrovei „Investvega“.
Ši įmonė teismuose pralaimėjo ginčą dėl beveik 875 tūkst. eurų skolos Kipro bendrovei „Wisetime Enterprises Limited“.
Išieškant skolą, „Investvegai“ priklausantis sklypas, namas ir ūkinis pastatas Svencelėje aukcione parduodamas už pradinę 912,8 tūkst. eurų kainą, tačiau antstolių varžytynės per numatytą terminą – iki liepos 10 dienos – neįvyko.
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Senos skolos
„Investvega“ teismuose bandė užginčyti sandorius, susijusius su skola „Wisetime Enterprises Limited“.
Pastarajai Klaipėdos apygardos teismas 2025 metų kovą iš Klaipėdos rajono įmonės priteisė 1,14 mln. eurų – ne tik 875 tūkst. eurų skolą, bet ir beveik 263 tūkst. eurų palūkanų, tačiau „Investvega“ sprendimą skundė.
Lietuvos apeliacinis teismas pernai spalį sprendimą paliko nepakeistą, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šiemet sausį kasacinį skundą atsisakė priimti kaip nepagrįstą.
„Investvega“ teismų prašė pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2010-ųjų spalį sudarytą hipotekos sandorį, kurio pagrindu atsirado skola.
Klaipėdos apygardos teismas pernai lapkritį šį ieškinį paliko nenagrinėtą, bendrovei nepasirodžius bylos posėdyje, nenurodžius neatvykimo priežasčių ir nepateisinus neatvykimo.
Šiemet vasarį Apeliacinis teismas ir šią nutartį paliko nepakeistą, nusprendęs, kad ji teisėta.
Didžiulės skolos ištakos siekia 2006-uosius.
Tų metų vasarą „Wisetime Enterprises Limited“ ir „Investvega“ sudarė sutartį, pagal kurią Klaipėdos rajono įmonė įgijo teisę į 1 mln. eurų vertės kreditinį reikalavimą iš dviejų skolininkų – Vokietijos piliečio Klauso Seppmanno ir tuometės jo žmonos Neringos Balčiūnaitės.
Už šią teisę „Investvega“ įsipareigojo per metus nuo sutarties sudarymo sumokėti 1 mln. eurų „Wisetime Enterprises Limited“.
To nepadarius, 2010 metų rudenį sudaryta sutartinė hipoteka, pagal kurią 1 mln. eurų skolos grąžinimas Kipro bendrovei buvo užtikrintas įkeičiant „Investvegai“ priklausantį nekilnojamąjį turtą.
„Investvegą“ 2005 metais įsteigė N. Balčiūnaitė. 2006–2017 metais vienintele bendrovės akcininke buvo „Wisetime Enterprises Limited“, o vėliau visas akcijas perėmė Rasa Puidokienė.
Vieši kaltinimai
Prieš ketverius metus vienintelė „Investvegos“ akcininkė R. Puidokienė viešai pareiškė, kad jokios skolos nėra, o „Wisetime Enterprises Limited“ kontroliuojantis buvęs jos vadovas K. Seppmannas per daugybę sandorių bando įteisinti nusikalstamu būdu gautus pinigus.
2022 metų rugpjūtį naujienų portale alfa.lt publikuotame straipsnyje rašoma, jog R. Puidokienė dėl įtariamų Vokietijos piliečio finansinių machinacijų kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, tačiau ši atsisakė pradėti tyrimą.
„Wisetime Enterprises Limited“ teisininkė tuomet nurodė, kad „Investvegos“ akcininkė šmeižia kitus žmones, dengdama savo sutuoktinį.
Registrų centro duomenimis, 2008–2015 metais „Investvegos“ veikla buvo pelninga, o nuo 2016-ųjų ji dirba nuostolingai ir generuoja mažesnes pajamas nei iki tol.
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