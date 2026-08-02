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Varėnos rajono kaimo gilumoje slypi ypatinga vieta – ją atradę vis sugrįžta

2026 m. rugpjūčio 2 d. 11:39
Lrytas.lt
Etnografinio Musteikos kaimo, esančio Varėnos rajone, gilumoje, po senuoju Gaidzių galo ąžuolu, jau kurį laiką buvo pamėgę rinktis musteikiškiai: čia ant Romo Norkūno įrengtos „tarzankės“ bėgo suptis vaikai, čia ūksmingame pavėsyje vasaros vakarais musteikiškiai ateidavo paklausyt koncertų, atsinešdami ir savo suoliukus, o jaunimas prie laužo sutikdavo Naujuosius.
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2022 m. kaimo bendruomenė, padedama Varėnos krašto vietos veiklos grupės, nusprendė žmonių patogumui pastatyti nuolatinius suolus ir stalą, kur po renginių musteikiškiai galėtų prie vaišių dar pabendrauti su kūrėjais bei tarpusavy.
Gamtos sukurtame amfiteatre buvo pastatyti mediniai suoliukai, puošti senųjų lietuvių kalendorinių švenčių ženklais, pagal nuotraukas iš muziejų atkurtos didelės medinės supynės, kadaise naudotos ir apeiginiams žaidimams.
Skulptorius Nerijus Kavaliauskas akmenyje iškalė žalčio simbolį, kaip atminimo ir pagarbos ženklą kadaise Musteikoje gyvenusiam etnologui, senojo lietuvių tikėjimo bendruomenės „Romuva“ vyriausiam kriviui Jonui Trinkūnui.
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Jaunieji kaimo drevininkai į ąžuolą įkėlė kelminį avilį.
Taip ši vieta, minimaliai pakeista, skendinti žalumoje, tapo dar labiau mėgiama tiek musteikiškių, tiek svečių.
Atvykstantys kūrėjai, menininkai besidalindami įspūdžiais atkreipia dėmesį ne tik į musteikiškių bendruomeniškumą, nuoširdumą, bet ir į ypatingą šios vietos aurą bei atmosferą.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
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