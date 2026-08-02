Varėnos rajono kaimo gilumoje slypi ypatinga vieta – ją atradę vis sugrįžta

2022 m. kaimo bendruomenė, padedama Varėnos krašto vietos veiklos grupės, nusprendė žmonių patogumui pastatyti nuolatinius suolus ir stalą, kur po renginių musteikiškiai galėtų prie vaišių dar pabendrauti su kūrėjais bei tarpusavy.
Gamtos sukurtame amfiteatre buvo pastatyti mediniai suoliukai, puošti senųjų lietuvių kalendorinių švenčių ženklais, pagal nuotraukas iš muziejų atkurtos didelės medinės supynės, kadaise naudotos ir apeiginiams žaidimams.
Skulptorius Nerijus Kavaliauskas akmenyje iškalė žalčio simbolį, kaip atminimo ir pagarbos ženklą kadaise Musteikoje gyvenusiam etnologui, senojo lietuvių tikėjimo bendruomenės „Romuva“ vyriausiam kriviui Jonui Trinkūnui.
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Taip ši vieta, minimaliai pakeista, skendinti žalumoje, tapo dar labiau mėgiama tiek musteikiškių, tiek svečių.
Atvykstantys kūrėjai, menininkai besidalindami įspūdžiais atkreipia dėmesį ne tik į musteikiškių bendruomeniškumą, nuoširdumą, bet ir į ypatingą šios vietos aurą bei atmosferą.
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