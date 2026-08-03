Klaipėdoje atsirado vieta, kurią norėsis parodyti kiekvienam miesto svečiui: čia tiesiog būtina užsukti

Taip pat siekta sukurti šias vertybes kokybiškai perteikiančią, miestiečiams atvirą rekreacinę erdvę. Anksčiau buvusi techninė krantinė grąžinta žmonėms – pripildyta želdinių ir paversta gyva poilsio vieta prie vandens.
Žaliųjų erdvių geometrijai pasirinktos plastiškos formos, sąmoningai kontrastuojančios su industrine pastato architektūra.
Teritorijoje suformuotas lengvas, vos pastebimai kintantis reljefas, apsodintas Kuršių nerijos kraštovaizdžiui artima augmenija. Siekiant sukurti sodresnį įspūdį, pasirinktos kelios žolinių augalų rūšys – mėlitas, viryklė, drebūnas, muskatas, lendrūnas ir melvenė. Gėlynai papildyti žydinčiais augalais, pritraukiančiais vabzdžius ir bites.
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Lankytojams skirtoje teritorijoje želdinių salos atlieka ir funkcinį vaidmenį – padeda reguliuoti keleivių srautus bei formuoja privatesnes, į vandenį orientuotas poilsio zonas. Jose įrengti skirtingų tipų lauko baldai: mobilūs suolai su integruotais želdiniais, į reljefą įkomponuotos sėdėjimo vietos ir platūs poilsio gultai. Baldams pasirinkta natūrali, minimaliai apdirbta ąžuolo mediena, savo medžiagiškumu primenanti kopų takus.
Teritorijos techninėje dalyje ir automobilių stovėjimo aikštelėse įprasta veja pakeista natūralios pajūrio pievos sėklų mišiniu. Toks sprendimas skatina biologinę įvairovę, mažina intensyvios priežiūros poreikį ir padeda teritoriją darniau integruoti į pajūrio kraštovaizdį.
Šis projektas dalyvauja Lrytas organizuojamame konkurse „Žalioji erdvė 2026“, kuriame savo favoritą renka ir portalo skaitytojai. Kviečiame balsuoti už labiausiai patikusią žaliąją erdvę čia.
Taip pat laukiame ir naujų konkurso dalyvių – siūlykite žaliąsias erdves, kuriomis didžiuojasi jūsų kraštas. Registracija – čia.