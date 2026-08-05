Vilniaus centre baigiamas išskirtinis prabangaus būsto projektas: nustebins Lietuvoje retai sutinkamais sprendimais

Projekte šiuo metu baigiami fasado įrengimo darbai – tai vienas svarbiausių statybų etapų, kai pasirinktos medžiagos ir architektūriniai sprendimai galutinai suformuoja pastato identitetą.
Fasadui pasirinktos vieno žinomiausių Vokietijos gamintojų „Ströher“ keraminio klinkerio plytelės.
Ši medžiaga vertinama dėl ilgaamžiškumo, atsparumo klimato poveikiui ir gebėjimo estetiškai taurėti. Ilgo ir siauro formato klinkerio plytelės pastatui suteikia elegantišką, šiuolaikišką charakterį, kartu išlaikydamos solidžią, laikui nepavaldžią architektūrą.
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„Natūralias fasado medžiagas papildo mediniai langų profiliai, kurie namams suteikia šilumos pojūtį, o didelio storio stiklo paketai užtikrina aukštą akustinį komfortą ir leidžia gyventojams mėgautis gamtos apsupties ramybe net miesto centre.
Be to, pastatai sukomponuoti taip, kad kiekvienas apartamentas maksimaliai atsivertų į Kalnų parko žalumą. Šį jausmą dar labiau sustiprina iki 2,7 m aukščio vitrininiai langai bei erdvios terasos“, – pasakoja „Aternus“ projektavimo vadovė Agnė Antanavičiūtė.
Į „Valdovų Rezidencijos“ apartamentus pirmieji naujakuriai galės įsikelti jau šių metų rudenį. Investicijos į projektą siekia 17 mln. eurų, o 8 mln. eurų finansavimą suteikė Lietuvos centrinė kredito unija bei LKU kredito unijų grupės kredito unijos „Magnus“ ir „Taupa“.
„Tokie projektai kaip „Valdovų Rezidencija“ atspindi ilgalaikį požiūrį į kokybę ir vertės kūrimą. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie iniciatyvų, kurios praturtina miesto aplinką ir suteikia žmonėms galimybę kurti savo ateitį išskirtinėje vietoje. Partnerystė su ambicingais, atsakingais projektų vystytojais yra svarbi mūsų veiklos dalis“, – teigia „Magnus“ kreditavimo skyriaus vadovas Laurynas Grauslys.
46–263 kv. m ploto apartamentų kainos prasideda nuo 6 600 eurų už kv. m. Kiekvienas gyventojas taip pat turės nuosavą terasą, kurių plotas sieks net iki 105 kv. m. Tokios privačios lauko erdvės naujos statybos projektuose Vilniaus Senamiestyje sutinkamos itin retai.
Įspūdingi interjero sprendimai
Projekte ypatingas dėmesys skiriamas ne tik vizualiai pastebimoms architektūrinėms detalėms, bet ir emocijai. Įkvėpimu požeminės automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimui tapo vienas žinomiausių prabangos pasaulio sprendimų – „Rolls-Royce“ automobiliuose naudojamas „Starlight Headliner“ apšvietimas, sukuriantis žvaigždėto dangaus jausmą.
Kaip teigia A. Antanavičiūtė, lubose įrengti taškiniai šviestuvai suformuoja subtilų žvaigždžių efektą, todėl gyventojus vos grįžus namo pasitinka vizualiai išskirtinė, jauki ir raminanti aplinka.
„Tokios detalės atspindi ir platesnę projekto vystytojo „Aternus“ filosofiją – kokybė neturėtų baigtis ties buto durimis. Net ir funkcinės erdvės gali kurti emociją, komfortą bei estetinę vertę“, – priduria ji.
Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvos naujo būsto projektuose, kurio įgyvendinimas patikėtas apšvietimo profesionalams iš UAB „Energy Green“. Specialiai šiam projektui buvo pagamintos detalės, pritaikytos prie lubų konstrukcinio tinklo bei tiksliai išlaikančios šviesolaidžių gijas reikiamose pozicijose.
„Dažniausiai funkcinėse erdvėse prioritetas teikiamas vien techniniam apšvietimui, todėl šis projektas išsiskiria siekiu funkciją papildyti emocine ir estetine verte. Tai pareikalavo itin tikslių ir nestandartinių projektavimo bei montavimo sprendimų, taip pat glaudaus bendradarbiavimo tarp architektų, projektuotojų ir rangovų“, – teigia „Energy Green“ projektų vadovas Povilas Klimas.
Versalio sodų įkvėptas kiemas
Įrengus fasadą, netrukus planuojama pradėti ir kiemo bei aplinkos tvarkymo darbus. Čia numatytos vaikų žaidimų zonos, dideli lauko šachmatai, ramios poilsio vietos ir žaliosios erdvės, kuriose galima atitrūkti nuo intenstyvaus miesto tempo.
Pasak „Aternus“ projektavimo vadovės, vienas svarbiausių privalumų – natūrali jungtis su Kalnų parku. Formuotas sodas sklandžiai pereina į aplinkinį parką, todėl gyventojai kasdien patirs nenutrūkstamą ryšį su gamta.
„Kraštovaizdžio charakterį formuoja klasikinio stiliaus elementai – Versalio sodų įkvėptos kukmedžių gyvatvorės, taisyklingai formuojami skroblai, daugiamečių augalų kompozicijos ir subtilūs skulptūriniai akcentai. Mūsų tikslas – sukurti sodą, kuris išliktų estetiškai patrauklus visais metų laikais ir natūraliai keistųsi kartu su gamta“, – pažymi A. Antanavičiūtė.
Kiemo ir sodo sprendiniais rūpinasi kraštovaizdžio ekspertai iš UAB „Grūta“. Projekte daug dėmesio skiriama augalų tarpusavio kompozicijai, sezoniškumui, taip pat visos erdvės architektūrinei logikai.
„Klasikinės, formuotos želdinių kompozicijos čia susitinka su Kalnų parko žaluma, tad ribos tarp gamtos beveik išnyksta: iš parko patenkama tiesiai į sodą, iš kurio – pakylama į nuosavą terasą. Manome, kad būtent tokia vientisa gamtos ir architektūros jungtis prisideda prie išskirtinės gyvenimo kokybės“, – priduria „Aternus“ projektavimo vadovė.
Kartu su projektu planuojama tvarkyti ir aplinkinę infrastruktūrą. Vystytojo iniciatyva bus rekonstruojama S. Vainiūno gatvė, kuri bus pritaikyta dvipusiam eismui, įrengiant pėsčiųjų taką bei naują gatvės apšvietimą.
„Aternus“ šiuo metu vystomų projektų plotas siekia daugiau nei 200 tūkst. kv. m, o grupės kuriamo turto vertė viršija 340 mln. eurų. Bendrovė specializuojasi prabangios ir aukštesnės klasės būsto segmente bei Vilniuje taip pat plėtoja projektus „Orionas“ bei „Rojus“.
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